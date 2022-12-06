家家有禮：與Melody甜蜜坐火車

【明報專訊】超萌的My Melody以全新士多啤梨糖果造型暢遊四大置富Malls，等待大家來與她合照。第一站先來到馬鞍山廣場「巨型聖誕樹小火車樂園」，大家可以躍上小火車，在高達5米粉紅聖誕樹下的心心鏡面隧道打卡；下站到達+WOO嘉湖，換上女僕造型的My Melody在充滿甜甜味道的「馬卡龍糖果屋Café」歡迎大家；而置富都會「夢幻旋轉木馬樂園」中的My Melody正坐上佈滿冬甩及士多啤梨裝飾的旋轉木馬上；來到最後一站不如飛上天空，置富第一城「熱氣球浪漫升空樂園」內有4米高的熱氣球，萌萌的My Melody挑戰園中最刺激的跳樓機及過山車，大家記得拍下這刺激一刻。

此外，只要於置富Malls指定單一商場內任何2間不同商戶，累積消費即有機會換領聖誕限定「My Melody暖笠笠紙巾盒套」以及「My Melody甜蜜抱抱圍裙」，讓Melody陪大家過溫暖的聖誕。

■INFO

My Melody Sweetmas冬日樂園

日期︰即日至12月27日

地點︰馬鞍山廣場、+WOO嘉湖、置富都會、置富第一城

查詢︰2631 0802（馬鞍山廣場）

■送My Melody甜蜜抱抱圍裙

置富Malls送出My Melody甜蜜抱抱圍裙予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額15個，每人可獲禮品一份。有興趣的讀者請於12月9日（周五）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com

，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：My Melody以什麼全新造型來到四大置富Malls？

整理：陳真紀、顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第426期]