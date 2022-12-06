家家有禮：炫彩星光聖誕樹下打卡

【明報專訊】聖誕節當然少不了有得玩又可以打卡的聖誕裝置，PopWalk將各期商場變成「Joy to the Town PopWalk Christmas Park 炫彩聖誕樂園」，設有5大打卡及遊樂專區，打卡熱點包括商場內有「炫彩星光聖誕樹」及「聖誕盒子疊樂趣」，充滿濃濃聖誕氣氛；戶外更有「雪花星光長廊」及「聖誕禮盒趣拍區」，其中一個聖誕禮盒趣拍區更是特意為毛孩打造，讓主子和寵物們都能夠有一個開心的聖誕。

除了七彩炫目的聖誕裝置之外，好動的小朋友記得參與「13米魔幻迷宮大逃脫」，走進長長的迷宮之中展開探險之旅，在迷宮的盡頭更有圓鏡幻視打卡位及巨型立體印畫；未盡興還可到戶外的「七彩滑梯樂滿Fun」，從七彩滑梯滑下來。此外，只要在商場內消費滿指定金額或The Point 會員憑指定積分，即可換領旅行收納套裝及旅行證件套，是外遊必備用品。

■INFO

Joy to the Town Christmas Park炫彩聖誕樂園

日期：即日至2023年1月2日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：PopWalk天晉滙1至3期及Ocean PopWalk海天晉滙商場

查詢︰2679 9300（天晉滙）

■送旅行證件套及旅行收納套裝（1套3件）

Popwalk送出旅行證件套及旅行收納套裝（1套3件）予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲上述禮品各一份。有興趣的讀者請於12月9日（周五）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：「Joy to the Town PopWalk Christmas Park 炫彩聖誕樂園」設多少個打卡及遊樂專區？

[Happy PaMa 教得樂 第426期]