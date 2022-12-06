家家有禮；送禮首選 拼砌快樂聖誕

【明報專訊】聖誕節快到，爸媽們當然要為小豆丁預備禮物啦！由小朋友到大人都啱玩的LEGO今年為大家推介十大聖誕送禮首選，包括適合2歲以上人仔的DUPLO系列、可用來裝置家居的DOTS 系列，以及最適合迪士尼公主終極冒險迷的Disney Princess 系列等。現凡於指定LEGO官方銷售平台消費滿$350或以上，更可獲贈滿載聖誕氣氛的獨家禮遇，禮物先到先得，送完即止！

而在12月的特定日子，LEGO在各區準備了#BuildToGive 特別體驗場，以及於各大樂高官方銷售點讓一家大細拼砌節日禮物，更有機會獲得購物禮品換領券。此外，大家亦可瀏覽忠實樂高粉絲Katy Perry的頻道（youtu.be/wGA5AqBP8YY），欣賞她穿上以LEGO顆粒為靈感的服裝，與由孩子們一同創造的「樂高城堡座駕」走到大街小巷獻唱熱門歌曲Firework，把節日氣氛推至最高峰。

活動詳情：http://www.facebook.com/LEGOHongKong

■送71403 Princess Peach入門競賽跑道

LEGO送出71403 Princess Peach入門競賽跑道予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額8個，每人可獲禮品一份。有興趣的讀者請於12月9日（周五）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：Katy Perry在youtu.be頻道中穿上以什麼為靈感的服裝？

[Happy PaMa 教得樂 第426期]