親子筆陣．小學雞媽媽：等100年再見

【明報專訊】在壯麗廣闊的大草原上，有一頭孤獨的獅子。因為沒有別的動物，獅子天天吃草和蟲子。他懷念從前四處捕獵的日子，更懷念紮紮實實地吃肉的滋味。一日，天空忽然降下一塊肉——噢不！原來是一隻飛不起來的小鳥。獅子好久沒嗅過肉香了，他慢慢趨近，仔仔細細地把小鳥看一遍，然後決定：我——不——吃。

原來，獅子沒有吃不飽，他是寂寞。

獅子小鳥的約定

從此，獅子和小鳥結為草原上的伴兒，他們一起曬太陽，一起吃草抓蟲子，一個唱歌一個聽，一個打呵欠一個築巢——築在金色的鬃毛上。然而，飛不動的小鳥畢竟活不長。在一個月色特別美的晚上，小鳥堅定地向獅子告別。

「我們會再見面的。」小鳥溫柔地說。

「什麼時候？」獅子一味追問。

「嗯……大約……100年以後吧！」最後，小鳥只能這樣回答，然後用沙啞的聲音，為獅子唱最後一首歌……

但故事未完呢。

也不知過了幾多個100年，獅子變成魚，變成白色粉筆，之後又變成北方的小松鼠。

也不知過了幾多個100年，小鳥則變成漁夫，變成黑板，之後又變成一片白色的雪花，蓋在奔跑的小松鼠身上。

又經過很多很多年，他們最後變成小男孩和小女孩，在同一所小學相遇——「之前在哪裏見過呢？」小男孩心中嘀咕。

飼育員畫筆下 動物情感細膩

這本充滿詩意的繪本《等了100年的獅子》，由石井睦美寫故事，阿部弘士畫畫。阿部弘士曾經在日本的動物園當了25年飼育員，畫的動物有種靈動和生命力，不用誇張的擬人表情，卻也總能傳遞出或細膩或濃烈的情感：獨自游走大草原的寂寞獅子，無視絢麗星空的無聊獅子，凝視小鳥想着吃還是不吃的沉思獅子，明明愜意卻不願意隨便表露的驕傲獅子，即使丟臉也不要讓小鳥離去的傷心獅子。而他筆下的大場景更是壯麗，調動角度揮灑自如，看着享受。

這是一本能安慰的繪本。既然前面架着一個大大的未知，何不對待自己寬容一點，讓想像引領我們以後相遇？像那句很多人在說的話：說過再見，便會再見。

文：蘇美智

作者簡介：家有兩隻「小學雞」，心願是在人人愁着臉當爸媽的年代，努力做好相信孩子的樂媽媽。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《壹家傻蛋》、《我們的同志孩子》、《死在香港——流眼淚》（合著）。

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[Happy PaMa 教得樂 第426期]