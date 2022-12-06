【明報專訊】最近發現一種讓家長很頭痛的情况。為什麼一向成績不俗的子女，在作文寫感受時，就只會寫「我十分高興」或「我很傷心」就完事呢？升學面試時被問及涉及內省或需要點創意的題目時，為什麼子女腦袋就會一片空白？今次介紹一個不花一分錢就能與子女玩的遊戲，過程有助他們發展聯想力，促進情感表達與創意發揮。

小強很喜愛「聯想接龍」，睡前總嚷着玩。初時由我出題，玩了一兩次後到他搶着出題。聯想即是由一種事物或概念，想起另一種事物或概念。以下是我記錄其中一次的過程。小強開題「追星」，我說「韓國男團」，他反射式地回應「明星」。我試圖帶他衝破「相關聯想」的思路，於是說「月亮」。明星和月亮都有亮麗出眾的特性，概念上有相似地方，屬於「相似聯想」。接着他說「卡門線」，噢，這下難倒我了！於是我問他：「點解？」（當玩家不明白對方聯想出來事物或概念的意思時，可要求解釋）他表示卡門線是天空的界線，後來我上網查閱，知道這是國際航空聯合會為外太空與地球大氣層的分界線所定下的稱號，真令我驚訝，這小子怎麼知道這個？

生活經驗滿載情感

再接下去，我說「銀河」，他應「星系」。我不放過任何可從「相關聯想」跳去「相似聯想」的機會，應道「系統」，他答得也妙：「大腦。」然後是一大堆器官、醫護職位、病人和醫療物資……直至到他說「骨折」，我想到「折扣」（同樣有「折」字），跟着是一堆商場店舖。當提到「餐廳」時小強說了「龍蝦」，他想起跟家人到酒樓食飯時，看見在大魚缸內游來游去的石斑和龍蝦，那代表他開始聯繫到自己的生活經驗來，即進入了「相思聯想」思路。那時我腦海浮現出龍蝦鬚，所以調皮地應「鬍鬚」，使他想到日常生活中出現身邊的一些人物……

大家明白玩法了，篇幅所限，就省略一些過程，重點分享多幾個令我深刻讚歎的聯想。當說到「意外」，我反應「車禍」，他就說「孤兒」，當刻我很感動，因為知道小強有豐富情感，會從一件事件聯想到所牽涉的時地人。後來我們走進大海世界，我提到「鯨魚」，他竟然回答「馬」，我大惑不解，原來他運用了常識科知識：「鯨魚和馬都是哺乳類動物，你應該知道吧？」雖然內心有點震撼，我繼續應「賽馬會」，他自然地想起「錢」，我就說「愛心」，這下子到他問我點解了，便解釋：「因為有錢我們便可以幫助更多有需要的人。」

激活腦袋創作靈感

我們就是這樣，很多晚互相的聯想震盪一番，什麼相關的、什麼相似的，以及因生活經驗而相思的都有。試問習慣聯想的孩子作文時腦袋怎會空白？又試想懂得回答別人問「點解」的孩子怎會沒感受？在此要感謝陳葒校長在10年前為中小學生寫的一本書籍《靈感如泉作文秘笈》，我與小強玩「聯想接龍」的靈感就由此而來。及後，小強提議玩聯想接龍的英文版，我發現過程除可發展聯想力，還有效增進孩子對英文詞彙的認識呢！

還想介紹另一遊戲——「想像遊戲」，同樣不花一分一毫，就可發展孩子的想像力，絕對是孩子創意和創新的孵化劑，下次有機會再說。

文：莊兒

作者簡介：白天與少年為伍，同哭同笑同青春，一起並肩闖蕩；夜裏夾在ASD大兒和ADHD小兒之間，生命中途掏空自己，重新學習「溝通」。為扶苗兒成長，園圃中默默耕耘，力尋妙方實踐。

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[Happy PaMa 教得樂 第426期]