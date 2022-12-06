讀書時節：最純粹的善意

【明報專訊】我觀察到一個現象：如果問孩子，何謂善良？一個「善良的好人」應該有什麼條件？有趣的是，不論在哪個學校、哪個班，甚至問自家的小孩……「樂於助人」一詞必然出現在他們的好人條件清單之中。我比較好奇，為何孩子回答得如此順理成章？究竟，孩子眼中的善良應該是怎樣的？

因為這種好奇，我對《又破又舊的麵包車》特別有感，一直想寫寫它。這是一本和孩子談善良的書，橋樑書模式，中低年級可讀，就算高年級學生看，也能有所領悟。作者根據自己早年在花蓮教書的見聞，描摹海邊村落的場景，鋪寫小漁村的故事。偏鄉沒有豐富的物質生活，那些淳樸的鄉下孩子，最期待吃到「老爹麵包車」的麵包。大家都叫麵包車的老闆做老爹，他是個手藝高超的麵包師傅。每個星期三，他從城市開車到這個小村莊，為村民帶來各種美味可口的麵包。

麵包車搖搖擺擺地駛來，故事慢悠悠地展開。寧靜的鄉間，白白的雲，藍藍的海，漁村風景秀麗，但用老爹兒子阿鈞的話來形容，這卻是「鳥不生蛋」的地方。老爹到漁村做的是虧本生意，一開始時，兒子阿鈞不能理解老爹的行為，再來是，他更曲解了善良的意思。最終還是體會到何謂真正的善意，如何真心地為善，做到真正的助人為樂。

做好事毋須理由 「因為我喜歡啊！」

做好事不必有理由，老爹總是暗暗對自己說：「因為我喜歡啊！」

所以他才堅持到村裏「賣」麵包，甚至決定了能賣多久，就會去多久。雖然老爹對村裏的孩子粗聲粗氣，但孩子們心裏都知道，老爹其實慈愛而體貼，總是兇巴巴地假裝給他們賣過期的麵包，又惡狠狠吆喝大家，叫小孩們當心這樣、當心那樣，事實上是照顧到他們的自尊，孩子們對老爹報以信任和依戀，總是在黃昏的時候，在紅通通的晚霞中揮着手，歡送他。純真的孩子，往往才最能感應到，不論階級，不計利益，不帶心機——純粹的善意。

這麼一個溫情故事，對象讀者當然是孩子，但大人讀了，還是會鈎起舊日的記憶，簡單而快樂；小時候的味道，溫暖而穩妥。插畫師運用大量暖色，老爹麵包車雖是「一台滿是補漆的『破銅爛鐵』」，卻是醒目的橙紅色的，後車門打開，聞到了麵包香氣，有出爐麵包的溫度；鄉間靜謐的黃昏是橘黃色的，蛋黃般的夕陽緩緩西沉，照紅了孩子們的笑臉，有海風的溫度；焦糖色的麵包，握在手裏，香甜填滿了孩子們的心，有愛的溫度。

本書作者是台灣兒童文學作家李威使，人稱小威老師，他是多個兒童文學獎的得主，他擅長透過書寫孩子能看懂的故事，來表現比較複雜的人物心理，引起小讀者的深刻思考。同時，小威也是獲閱讀推手獎的優秀圖書館老師。整天與小朋友打交道的他，明白孩子心，他說，《又破又舊的麵包車》這個故事，希望表達的是「善的高等境界」。同時也解釋了，小孩心思純潔，也許比大人更通透、更具慧眼，他們眼中的樂於助人，之所以「樂」，就是不計功利，不問回報，真心誠意的幫助，體現的是純粹的善良啊！

走筆至此，突然想起，故事中的「主角」之一——台式麵包，對香港孩子而言也許有點陌生，但我們這裏不也有愛心茶餐廳嗎？善良和一切的美好一樣，是無分地域的。

文：倫雅文（資深學校圖書館主任）

作者簡介：手捧一本書，是幸福的。兩位學校圖書館主任——程志森和倫雅文，想分享閱讀的快樂，聊大小朋友的書，聊讀書的邊邊角角……打開一本書的那一刻，就是讀書的好時節。

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[Happy PaMa 教得樂 第426期]