全日面授：「開café」延長小息 校園生活添樂趣 駐「重兵」協助午膳 學生重投全日制

【明報專訊】新冠疫情爆發兩年多，小學一直實施半日制，惟因應教育局最近放寬學校防疫要求，允許學生兩針接種率達七成的小學恢復全日面授，有部分達標學校，已於本月率先「復常」。為確保一班從未在校午膳的初小生「平安進食」，有學校在課室駐「重兵」作支援；亦有學校刻意製造「誘因」，希望學生更喜歡全日制的校園生活。不過，亦有小學採取觀望態度，即使已達恢復全日面授的門檻，也待農曆新年後才實施。

文︰沈雅詩

「叮……叮叮……叮……叮叮」上周一（5日）踏正中午12:10，久違了的午飯鐘聲，再次在聖公會阮鄭夢芹小學（下稱夢芹）響起，這亦是自新冠疫情爆發以來，夢芹全體學生迎來首次在校舍內午膳的大日子！

供應商優先供飯 可做先頭部隊

教育局上月10日宣布放寬小學全日制面授要求，允許學校若全體共七成或以上學生完成接種兩劑疫苗，最快可於12月1日恢復全日制。至截稿前，根據教育局最新數字，有70多間小學申請在12月內實施全日面授課堂。位於大埔的夢芹，是該區少數選擇在12月「復常」的小學之一，校長陳嘉文說，該校家長普遍支持恢復全日制，既然學生接種率達標，午膳供應商又能夠配合，遂馬上向局方提出申請。

「（我們）行政工作一向電子化，午膳供應商考慮到我們使用電子選飯、電子繳費，可免卻他們收集紙本飯單的工序，於是優先供飯給我們。雖然飯餐選項較以往少，由4款減至3款，但沒辦法，唯有互相遷就。」據陳嘉文了解，同區不少學校也因午膳供應商無法短期內供應飯盒，因此要把恢復全日面授的日期押後。

分流不同課室用膳

校內安排方面，校方除招募大量家長義工在課室內支援低年級學生用餐外，也把人數較多的班別，分流到不同課室進食，以減低感染風險，「五、六年級精英班有30多人，為免太多人聚在一起吃飯，我們把學生分組，再安排到不同活動室用膳」。陳嘉文補充，夢芹亦參考教育局的最新指引，不再硬性要求學生午膳時要設置隔板，「當然，假如家長有擔心，我們可以個別提供，但相信最重要是教導學生進食時不要說話，防止飛沫傳播」。

招小店長學英文理財

鑑於近兩年，小學生一直是半天上課，霎時要重回正軌，部分孩子或許未能適應，甚至感到抗拒，夢芹就想出不少點子，希望學生更喜歡學校的新安排。其中最驚喜的，莫過於開設一間「新」Café。「夢芹本身有小食部，半日制時一直停業，而恢復全日制後，外判商也說要明年2月才復業。我和主任商量後，那不如自己搞一間『夢芹Café』啦！」陳嘉文續指，夢芹Café由家長教師會統籌營運，同時招募三年級學生做小店長，而這間Café，也不單純是個小食部，更是一個結合學科和理財教育的活動，「同學來到夢芹Café買東西，要用英語，所以過去幾星期，英文科老師已教授同學一些情境對話、食物詞彙。亦由於這個Café只收現金，同學可藉此機會學習辨認貨幣、金錢找續，老師也會鼓勵學生記錄開支，建立理財觀念」。夢芹Café暫定營運4星期，其間收益將全部撥捐慈善機構。

開放操場打乒乓籃球

此外，在全日制下，校方也延長小息時間，並開放操場予學生作球類活動，期望製造更多「誘因」，吸引學生。「在半日制時，即使小息，我們也不讓學生去操場的，去圖書館亦要分流。但現在，一切已回復疫情前的光景，我們不再分年級小息，在小息、午息時，亦重新開放球場給學生打乒乓球、籃球，希望孩子更享受校園生活。」陳嘉文說。

恢復全日制 不再「趕頭趕命」

聖公會德田李兆強小學亦於上周三（7日）恢復全日制。校長温志揚笑言，這是很多家長期待已久的事情，他自己亦期望，學生在學校不再是「趕頭趕命」，可以有更多空間和同學相處，教師亦有多些機會接觸學生。

為了今次「復常」，該校事前做了很多準備工夫，最花心思是安排午膳。「我們很幸運，午膳供應商願意配合，雖然礙於人手，暫時不能夠像以往般來到學校才分發飯餸、焯菜，口感或許會有些微分別，但不會影響食物安全，家長都體諒的。」温志揚又說，由於學生太長時間沒有在校午膳，小一至小三的同學甚至沒有這方面的經驗，因此校方除事前拍攝了一輯短片，講解食飯流程、注意事項外，更在全日制上課首3天，騰空午飯前的一節課作準備，「午膳時間只得35分鐘，我們擔心從未在校食飯的同學會比較『論盡』，所以首3天，特別把午飯前一堂轉作班主任課，讓老師有充足時間安排同學洗手、派飯盒、謝飯祈禱等」。

拍片講解食飯流程

有見首星期運作大致暢順，評估實際情况後，他認為今星期起可恢復正常，但初小班級則一直會駐「重兵」，直至聖誕假期後，「小一至小三的同學，在午膳期間，除了班主任在場，我們也加派兩名家長義工協助，同時安排了教職員在課室外巡視，準備隨時作出支援。我相信人手很充足了」！

[Happy PaMa 教得樂 第427期]