觀望態度：春假後回歸「真」全日制 午飯後不上正規課堂

【明報專訊】有學校趕做「先頭部隊」，但亦有學校抱觀望態度。「因為有太多未知數，專家也說，冬季流感高峰期或會和新冠肺炎形成雙重夾擊，這樣急於轉全日制，是否穩妥呢？」天主教領島學校（下稱領島）校長李安迪說。

但他強調，並非反對實施全日制，只是基於學生安全考量，以及希望讓所有持份者都有充足的心理準備，因此計劃在農曆新年假後才推行，亦會預留時間作「壓力測試」，「農曆新年假前3天，我們會試行全日制，看看是否有『甩漏』或可以做得更好的地方，有數據做檢討，相信假期結束後，會運作得更暢順」。

釋放空間讓學生動手做

李安迪向來強調「以人為本」，因此領島即將回歸的，是「真」全日制。「午飯後，不會再上正規課堂了」！他說，屆時學生會有約1小時的功課導修，估計可完成八成功課，之後就參與學校安排的活動，讓小朋友享受全日制的真正樂趣，「星期一下午會有價值觀教育，主要是培訓同學的領導能力和軟技能；星期二、三、四下午有LBD（動手學）課程，同學會合作做project；星期五則是多元智能課，每年每級我們會安排4個活動給同學玩，例如是跳街舞、無伴奏合唱、彈小結他等，6年就玩到24個活動了」。

問及李安迪，領島重新編排的全日制時間表，不單增長了小息時間，又縮減了每堂的課時，下午更不上學科，不擔心教學進度受影響嗎？他信心滿滿答道︰「其實經過這兩年，領島的老師，不論在教學方法、課程觀上，都有很大的轉變，大家都明白到，教學不在乎講得長、講得多，最重要是講出精要，兼且釋放空間讓學生動手做，這才是小朋友學得好的竅門。」他又透露，學校同時引入新的電子學習平台，能即時掌握學生在中、英、數3個主科的學習表現，讓教師可適時調整課堂內容，提升教學效能。

[Happy PaMa 教得樂 第427期]