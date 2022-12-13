採訪手記：落實「真」全日制 還孩子精彩校園生活

【明報專訊】踏入12月，陸續有小學生可一嘗或重新感受返全日制滋味。這是自新冠疫情爆發接近3年，教育局首開綠燈，讓接種率達標小學可申請恢復全日面授。綜合多名教育界人士的意見，按照現時政府逐步放寬防疫措施的路線圖，估計農曆新年後，全港小學都要重回全日制了。

究竟返全日制抑或半日制比較好，這個不死的話題，在網上不時有熾熱的討論。反對恢復全日制的家長，主要是憂慮課時太長、孩子不夠時間做功課、缺乏休息等。校長又怎樣看呢？

作息更規律 師生更多時間相處

聖公會德田李兆強小學校長温志揚支持恢復全日制，「香港上課模式根本就是全日，只不過因為疫情，才逼着轉半日面授，現在『復常』是理所當然」。他指出，在全日制下，學生作息比在家更有規律，而且在學校能有更多時間與同學、老師相處，「半日制下小息時間很短，小朋友去完洗手間也要上課了，人與人的交往是少的」。至於全日制會否令學生壓力大增？他這樣看：「任何事情都可以構成壓力，重點是如何幫助孩子適應壓力。」

天主教領島學校校長李安迪則認為，只要學校還學生「真」全日制，那就「魚與熊掌」可兼得。「返全日制，小朋友遲了回家，可能要4、5時才開始做功課，其實這時候，他們的戰鬥力已經很低，所以，我覺得學校應該騰出時間，讓孩子在校內完成大部分功課。」他補充，「真」全日制的意義，不在於延長授課時間，反之是增加學生「動手做」經驗，以及讓他們享受參與課外活動的樂趣，「我規劃的全日制時間表，下午是不上學科的」。聽着聽着，我頓有所悟，全日制是好是壞，全取決於它是否「真」全日制。寄望更多學校可落實當年教育局推行全日制的原意，還孩子多姿多采校園生活！

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第427期]