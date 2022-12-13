家家有禮：聖誕闖進元宇宙 虛擬動畫化身球星

【明報專訊】今個聖誕一同進入元宇宙吧！新鴻基地產旗艦商場apm今年特別為大家帶來充滿科幻未來感的節日裝置「玩轉未來聖誕城」，由來自元宇宙的聖誕機械人帶領大家一起遊歷3大聖誕主題區，包括設有兩部大電視播放熱門足球賽事的「未來足球場館」、播放聖誕趣味影片的「360度聖誕影院」，以及於推廣期內憑任何即日電子貨幣消費單據即可免費參加的「虛擬球星動畫NFT」，大家可在鏡頭前化身成卡通版C朗、美斯等世界級球星，創建專屬的3D虛擬動畫頭像。

至於The Point會員於推廣期在場內以電子貨幣購物消費滿指定金額，亦有機會換領聖誕限量潮物或其他精美禮品，包括足球造型觸感LED小夜燈、apm ×英國人氣插畫師Angelica Hicks 2023限量坐枱年曆及其他精美禮品等，實用又充滿驚喜。

■INFO

apm玩轉未來聖誕城

日期︰即日至2023年1月2日

時間︰上午10:00至晚上11:00

地點︰觀塘apm

查詢︰3148 1200

■送apm禮品套裝

apm送出apm禮品套裝予《HappyPaMa教得樂》讀者，每份包括apm特別版發光足球燈、英國人氣插畫師Angelica Hicks坐枱年曆及Frantz草莓松露白朱古力（紅盒）。名額5個，每人可獲禮品一份。截止日期：12月20日，送禮詳情刊於報章。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第427期]