家家有禮：穿上太空衣 星際探索隕石

【明報專訊】大家可有幻想過成為太空人，飛上天際，探索無垠宇宙？香港挪亞方舟於今個聖誕舉辦「閃爍星幻大冒險」，一連串的活動均以太空為主題。小朋友可以穿越銀河系星光隧道，由模擬太空人講解宇宙小知識，並近距離觀賞大型太空隕石，還有機會親手觸摸小隕石。場內還有小小太空人星際站，小朋友可即場穿上小小太空衣，在星際場景內打卡，留下紀念。

此外，多個體驗工作坊，例如製作星球狀棒棒糖的「夢幻星空棒棒糖D.I.Y.」、製作北歐風星願燈的「歐意星光木作」及體驗製作專屬科幻動畫的「Tublock小小導演工作坊」等，可讓小朋友動手創作，發揮他們的藝術天分及創意；好動的小朋友則可到戶外的巨型火箭滑梯及繩網，盡情放電！一家大小更可參觀由香港基督少年軍協辦的「冬日創意市集」，市集蒐羅了各式創意及冬日情懷的文藝精品、手工美食及生活用品等，相信大小朋友都會尋找到自己喜愛的聖誕禮物。

■INFO

挪亞方舟「閃爍星幻大冒險」

日期︰2022年12月17日至2023年1月2日（逢周六、日及公眾假期）

時間︰上午10:00至晚上6:00

地點︰香港新界馬灣珀欣路33號

查詢︰3411 8888

■送8套挪亞方舟入場門票

挪亞方舟送出8套入場門票予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額8個，每人可獲挪亞方舟成人及小童入場門票各一張。有興趣的讀者請於12月16日（周五）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：「閃爍星幻大冒險」是什麼主題的體驗活動？

整理：陳真紀、顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第427期]