家家有禮：企鵝總統開宅急便送歡樂

【明報專訊】兒童界的「Po總統」來香港和大家過聖誕！今年聖誕，韓國人氣巨星小企鵝Pororo化身為聖誕老人，率領6個好朋友現身信德集團旗下3大商場西寶城、昇悅商場及昇御商場，開設「Pororo & Friends聖誕宅急便」，招集大家結伴出動送禮物，發放聖誕歡樂。5大調皮聖誕打卡場景包括西寶城內逾4米高的宅急便、近2米高巨型Pororo吹氣大頭、Pororo與Crong聖誕鹿車、Poby 與 Harry聖誕列車出巡，以及Eddy與Loopy聖誕樹裝飾，帶大家開展一趟聖誕奇妙之旅。

同場Pororo亦為大家準備了3大互動遊戲，其中「禮物監督員」互動遊戲讓大家充當禮物監督員，玩家需要在限時內，於屏幕上的輸送帶找出破損的禮物。只要讚好西寶城facebook或Instagram專頁，即可免費參加遊戲。商場還會舉辦一連串聖誕快閃限定活動，如「Pororo聖誕限定抱抱見面會」、「聖誕DIY手作兒童市集」及「快閃兒童聖誕歌舞會」，粉絲記得留意。

■INFO

「Pororo & Friends聖誕宅急便」主題裝置

日期︰即日至2023年1月2日

時間︰上午10:00至晚上10:00

地點︰西寶城、昇悅商場及昇御商場

查詢︰2542 7626（西寶城）

■送限量Pororo無線充電器

西寶城、昇悅商場及昇御商場送出限量Pororo無線充電器予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額15個，每人可獲禮品一份。有興趣的讀者請於12月16日（周五）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：小企鵝Pororo來自哪個國家？

[Happy PaMa 教得樂 第427期]