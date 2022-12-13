親子筆陣．澳洲生活夢想飛：袋鼠伴打高球

【明報專訊】有人說：在澳洲呼吸的空氣超級新鮮，也許因為這裏地方大，植物又多，可以天天貼近大自然。被視為貴族運動 （高消費）的高爾夫球，在澳洲就變成了廣大巿民的普及運動，就像香港人落街踢足球一樣簡單。

大搖大擺蹦蹦跳

對我們這些新移民來說，最驚喜的體驗是近距離接觸澳洲袋鼠。我的小朋友一邊打球，一邊見有袋鼠大搖大擺地吃草和蹦蹦跳，也會不禁大叫，表現得超緊張。在許多人熟悉的Yarra Valley紅酒酒莊區旁的Yering區，就有兩個高爾夫球場，都經常有袋鼠在球道上出現。可以說，全世界最有特色的高爾夫球場就在澳洲，因有袋鼠陪伴一起打球。

現在12月是墨爾本的夏天，夏令時間從上午6:00至晚上8:30都有日照，陽光充沛。熱愛高爾夫球的大女兒，在日照長的墨爾本，一日內可以輕鬆打兩場也不覺疲累。

在墨爾本基本上20分鐘車程內，便有3個標準18洞桿的高爾夫球場可選擇，總有一個在附近。普遍落場打波沒有嚴格的服裝規格，就算波鞋短褲都可以（當然有部分球會也有規定要穿戴標準高爾夫球裝束）。許多球場更兼備庫存充足的專業高爾夫商店，無論是球衣、球桿、手套、帽、太陽眼鏡都可以一站式買到。

澳洲學打波 平香港一半

當然墨爾本也擁有許多頂級私營的高爾夫球場，是舉辦冠軍賽的場地。但初學者如果還沒有成績，去公立高爾夫球場練習也方便和划算。有些球場只付100澳元（約529港元）入會，再每月付130澳元（約688港元）已可全天候任打。另外，最開心的是在澳洲學打高爾夫球相對香港價格便宜50%或以上！我孩子在香港一堂高爾夫球課1000至1200港元/小時，在墨爾本的高爾夫球課只收60澳元 （約317港元）/小時，就算是成年人也只收90澳元（約476港元）/小時，因此我除了每星期陪孩子上堂，也報名一齊學習。這可算是一個能夠一家大小，老、中、青一起做的「家庭運動」。

文：六個小孩的媽媽

作者簡介：剛移居澳洲墨爾本，育有4女、2男，共6名孩子。最喜歡玩煮飯仔和運動，經常帶着六小福上山下海。

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[Happy PaMa 教得樂 第427期]