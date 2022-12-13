言語自聊：言語治療×兒童紓緩治療

【明報專訊】近來在網上看到兒童紓緩服務基金的宣傳，令我回想起從前在醫院工作，參與兒童紓緩治療團隊的日子，今期就讓我介紹一下兒童紓緩治療。

兒童紓緩治療團隊是透過多專業合作模式（multidisciplinary approach），為生命有限的患病兒童提供身心靈的治療，從而提升他們以及整個家庭的生活質素。小朋友通常先由醫生評估，再轉介不同的治療師作深入評估。最後，整個團隊，即各個專業會一起開會討論小朋友的情况，綜合各個專業的知識，為小朋友度身訂做治療方向及目標。兒童紓緩治療在香港算是比較新的概念，那時候有幸以言語治療師的身分參與其中，都是懷着戰戰兢兢的心情，本着言語治療的基礎參與治療。

團隊包含不同專業 有利安排評估治療

記得其中一個個案是10歲的小學生——晴晴（化名），她因患上神經退化疾病，身體上的肌肉逐漸無力，而因為說話及吞嚥都需要用口部或喉部的肌肉，慢慢地晴晴說話時口齒不清，吞嚥亦見困難，經常嗆到。一般來說，出現構音障礙及吞嚥困難的小朋友會經由醫生轉介言語治療，輪候一些時間才獲言語治療師接見，而小朋友的情况亦只能靠他們自己或家長單方面描述，對於晴晴這類要到多個專業覆診的家庭來說，不斷重複描述病况實在有點累人。但在兒童紓緩治療團隊的照顧下，由於團隊中已有不同的專業，而且負責的護士及社工已跟進晴晴一段時間，對晴晴的情况非常熟悉，所以當護士留意到晴晴多了咬字不清的情况，就能立即通知我安排評估及治療。

盼病童享受溝通和進食樂趣

原來，愛說話的晴晴因自己口齒不清而感到難過，亦因為進食時經常「濁親」而不想進食，導致體重過輕。我為晴晴評估後，教了她說話清晰的技巧，並以定速板（pacing board）減慢說話速度，提升說話清晰度。由於晴晴十分聰明，經過短短30分鐘的言語治療後，她已大致掌握這些技巧，說話清晰度亦有所提升，連護士亦讚歎晴晴天資聰穎，晴晴也因為能夠清晰地表達自己的想法而感到十分開心。至於吞嚥方面，我讓晴晴媽媽了解她的吞嚥狀况，建議合適的食物質地，希望令晴晴吃得舒服之餘，又能享受進食的樂趣。

晴晴的個案讓我明白言語治療在兒童紓緩治療團隊中的角色，並將言語治療的信念糅合至兒童紓緩治療中——作為言語治療師，我們一直相信每個人都有溝通的需要及享受進食樂趣的權利。儘管在晴晴這些兒童紓緩治療個案中未必能看着小朋友進步，但能在疾病的限制下，盡力讓患病的小朋友與父母家人溝通，並享受進食的樂趣，從而提升整個家庭的生活質素，也許這就是言語治療師在兒童紓緩治療團隊中的最大功能。

文：Konnie姑娘（言語治療師、家庭輔導及家庭教育文學碩士）

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[Happy PaMa 教得樂 第427期]