好去處：今個冬日有新意！ 海上尋寶 童話小屋歎聖誕大餐

節日ＤＩＹ——每個小朋友都可按年齡和喜好製作聖誕裝飾，如紙板聖誕屋、雪條棒吊飾、繪畫等。（楊栢賢攝）

海上之旅——想過一個難忘聖誕，一於揚帆出海，來個船上聖誕派對！（楊栢賢攝）

四處尋寶——「找到了！」小朋友在船上尋找藏在不同角落的聖誕士的糖。（楊栢賢攝）

【明報專訊】每年聖誕，爸媽們都會為小朋友準備活動，不過除了來來去去逛商場、交換禮物，吃聖誕大餐，還有其他有新意的聖誕節目嗎？唔……與聖誕老人出海探險、在三角形童話小屋吃聖誕大餐，夠新意未？

文︰顏燕雯

小模特兒︰Yeung Mak Murphy、Beryl、Zoey

聖誕老人領航 暢遊維港

聖誕老人今年不坐鹿車，改與大家一同坐中式帆船！今個聖誕，中式帆船張保仔號將會舉行海上聖誕派對，邀請小朋友和爸媽在維多利亞港上一邊欣賞維港兩岸景色，一邊與聖誕老人合照、製作聖誕小手工，盡興而歸。

張保仔號是一艘傳統中式帆船，擁有搶眼的紅色船帆，在藍天襯托下更為突出！為配合聖誕來臨，船上已佈置聖誕花環、彩帶、小鹿公仔等裝飾，船艙內則有聖誕樹，節日氣氛加倍濃厚。這趟「聖誕老人探險之旅」，大家可選擇從中環9號碼頭或尖沙嘴1號碼頭登船，在約60分鐘的航程中，帆船會在維港緩緩前行，大家除了可以欣賞景色及自由拍照外，還可以參加各種有趣活動，如為不同年齡小朋友而設的多款聖誕裝飾DIY；以及尋找糖果遊戲，在船艙及露天甲板上找出聖誕士的糖（candy cane），有機會贏得小禮物！

此外，每個小朋友都可獲贈聖誕造型曲奇餅和熱朱古力，大朋友更可免費享用cocktail，齊齊chill住歎！至於壓軸出場的聖誕老人，他將與大小乘客合照，更會大派禮物，小朋友們一定不會失望！

■INFO

「張保仔」聖誕老人探險之旅

日期：12月23至27日（每天共6班）

出發時間：中午12:00至下午3:15（每程60至75分鐘）

票價：成人$250/位，2至14歲$330/位

購票：bit.ly/3BrAj3Y

[Happy PaMa 教得樂 第428期]