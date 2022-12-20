走進「魔法書」與蝶共舞

另有乾坤——高達3米的「魔法童話書」，裏面是結合沉浸式3D投影、環迴音效及光雕藝術等創作的多媒體裝置，為童話之旅揭開序幕。（林靄怡攝）

【明報專訊】聖誕童話故事大家聽過不少，有沒有想過自己也能成為童話主角？只要走進淺水灣的神秘童話小鎮，便能夢想成真！淺水灣灘畔商場the pulse的空中花園，今年化身成「Enchantale by the Sea幻海魔法童話小鎮」，除有多個打卡位，還可在「炫彩琉璃小屋」一邊欣賞海景，一邊吃豐富的聖誕大餐，非常有氣氛！

來到花園入口，大家先看到大型藝術裝置「魔法童話書」，童話書原來內有乾坤，裏面有光影投射裝置，在漆黑之中，可看到櫻花綻放或蝴蝶飛舞，小朋友都非常興奮呢！至於三角形「炫彩琉璃小屋」共有10間，均是私隱度高的獨立屋，每間可坐2至6人，並提供2個晚餐時段，其中下午5:00開始的Twilight Dinner，大家可以在黃昏的magic hour用餐；另一個是晚上8:00開始的Starry Dinner，在黑夜中聽着海浪聲享受晚宴。菜單包括餐前飲、餐湯、頭盤、主菜、甜品及特飲，主菜分別有慢煮黑松露雞卷配日本番薯蓉，或香煎海鱸魚配海膽珍珠意大利飯，亦可額外付$168，將主菜升級至日本A4和牛西冷配香煎鵝肝。

■INFO

the pulse「Enchantale by the Sea幻海魔法童話小鎮」​

日期：即日至2023年1月2日

時間：Twilight Dinner下午5:00至晚上7:30；Starry Dinner晚上8:00至10:30

票價：$988起／位（大小同價，另加一）

地點：淺水灣the pulse海景天台空中花園​

預約：bit.ly/3W52RZz（須於2天前預約）

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