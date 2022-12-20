採訪手記：聖誕節傳遞愛心

【明報專訊】今年聖誕特別熱鬧，商場、酒店、主題樂園都有多不勝數的節日特別活動，對爸媽來說不愁找不到節目了！

記者多年來採訪過很多聖誕活動，唯獨今期封面故事中的「張保仔聖誕老人探險之旅」比較難忘。採訪前幾天天氣非常差，不但大風，更有細雨，大家都擔心拍攝能否如期進行。幸運的是，正式採訪當日，天色放晴，令拍攝過程更順利。張保仔號有着鮮艷的紅色船帆，不少岸上遊人見到它也忍不住拍照，我們卻可以大步走上船，大小朋友都感到非常興奮呢！這艘船比想像中大，但船在大海航行，遇上較大的風浪時，連攝影師都說難以站穩，所以我們更需要加倍照顧不斷擺甫士的小模特兒，可見這次拍攝難度之高，真的辛苦各位了！

佳節做義工捐食品

除了食玩買，聖誕也是個普天同慶的日子，一家大小不妨考慮參與一些慈善活動！例如國際十字路會正招募5至9歲小朋友和父母一同做義工，一起動手做聖誕手作給有需要的社群（詳情bit.ly/3j0225n）；惜食堂亦於即日至12月21日於黃大仙中心設立「惜食全方位食品收集箱」，歡迎大家捐贈仍未開封兼有4星期或以上食用期的乾糧食品，轉贈有需要的家庭（詳情bit.ly/3FV6hZ9）。就讓愛心在佳節傳遞開去吧！

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第428期]