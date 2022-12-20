家家有禮：兒童演唱跳 閃耀舞台

【明報專訊】過完聖誕又有什麼好節目呢？當然是欣賞一班小朋友的歌喉。過往為大家帶來許多精彩音樂劇的小鱒魚兒童合唱團，為迎接新一年，於今年12月帶來一齣原創兒童音樂劇《Go！Go！向前衝》，超過80名小朋友在台上又演又唱又跳，由8至16歲的小朋友擔綱演出，3到7歲的小朋友則大展歌喉，閃耀舞台。今次劇情講述5個來自不同星球的平凡小朋友，組成「Go Go Five」團隊參與銀河系歌唱比賽，他們沒有過人的天賦，但誓要稱霸舞台，到底他們最後有沒有機會入圍總決賽呢？

是次音樂劇還有一個特別地方，便是小朋友不止擔當演員，更是小小音樂家，多名16歲以下團員除了演出外，還參與音樂劇歌曲創作，包括主題曲《Go Go向前衝》、《當我個肚咕咕聲》、《沒有家的北極熊》等，每首旋律都很豐富，玩味十足，適合一家大細欣賞。

■原創兒童音樂劇《Go!Go!向前衝》

日期及時間：12月30日晚上7:30；12月31日下午3:00及晚上7:30

地點：牛池灣文娛中心劇院

票價：$280，$240，$200

查詢：9739 9303

網址：bit.ly/3BwTjxS

■送《Go! Go! 向前衝》門票

小鱒魚兒童合唱團送出兒童音樂劇《Go! Go! 向前衝》價值$240門票予《HappyPaMa教得樂》讀者，場次為12月31日（周六）晚上7:30。名額7個，每人可獲門票2張。有興趣的讀者請於12月23日（周五）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者收到專函通知。

問：《Go！Go！向前衝》由哪個合唱團主演？

整理：顏燕雯、陳真紀

[Happy PaMa 教得樂 第428期]