家家有禮：漫遊減碳市集 過綠色聖誕

【明報專訊】今個聖誕，齊齊惜住地球，過一個綠色聖誕！陽光房地產基金旗下兩大商場上水中心購物商場（SSC）及新都城中心一期（MCPOne）的「Wonderful X'mas聖誕嘉年華」，分別在聖誕假期及除夕假期舉辦「冬日漫遊減碳市集」，有超過30個綠色及文創攤位，為大家帶來各式各樣的創意手作及環保產品，包括舊衣改造布藝飾品、家居環保蜜蠟布、天然有機護膚品，連小朋友至愛的環保畫簿及自家製木玩具等都應有盡有，不妨與親朋好友來感受綠色聖誕的樂趣！兩大商場亦為喜愛購物的大家準備了消費獎賞，在推廣期內逢周六、日及公眾假期，以電子貨幣消費滿指定金額，即有機會獲贈「$50指定商戶現金券」及特選「冬日窩心香氛禮盒」，送禮自用皆宜。

一場來到，當然也要打卡留下冬日回憶，大家可在MCPOne的「天荒地老•鹿遊摩天輪」，於3米高的巨型摩天輪前向聖誕老人許願；又可在SSC的「旋木•鹿想飛翔」，與在迴轉木馬上的聖誕麋鹿，一同愉快起舞，打卡留念！

■INFO

Wonderful X'mas 聖誕嘉年華 @SSC．MCPOne

日期：即日至2023年1月2日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：上水中心購物商場及新都城中心一期

查詢：2672 6328

■送冬日窩心香氛禮盒

SSC上水中心購物商場及MCPOne將軍澳新都城中心一期送出冬日窩心香氛禮盒予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲禮品一份。截止日期：12月27日，送禮詳情刊於報章。

整理：陳真紀、顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第428期]