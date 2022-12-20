【明報專訊】又到聖誕，又到聖誕！新鴻基地產旗下大埔超級城聯同國際著名插畫師TADO，打造1500平方呎的「聖誕夢幻城堡」互動裝置，筆下10個快樂聯盟角色全部換上型格聖誕服飾，遍佈商場角落，與大家共度節日時光！場內4大聖誕打卡位，包括不時有光影匯演的「華麗光影城堡」、閃閃發光的「夢幻長廊」、逾6米高的巨型發光聖誕樹、透過體感裝置與幕牆互動的「聖誕互動AR打卡牆」，以及提供即影即印服務的「聖誕氫氣球照相館」，The Point會員只要憑500分和追蹤官方IG或facebook帳號，即可與親朋好友盡情拍照。

此外，大埔超級城於推廣期內還推出各類消費獎賞，以指定積分或消費滿指定金額，有機會換領聖誕精美禮品，同場更有聖誕STEAM學堂及聖誕美食市集等，為大家創造一個驚喜聖誕！

■INFO

「聖誕夢幻城堡」互動裝置

日期︰即日至2023年1月2日

時間︰中午12:00至晚上9:00

地點︰大埔超級城C區

查詢︰2665 6090

■送聖誕禮品套裝

大埔超級城送出聖誕禮品套裝予《HappyPaMa教得樂》讀者，每份包括大埔超級城×國際級人氣插畫師Tess Smith-Roberts限定版2023年月曆、GODIVA朱古力禮盒及名貴紅酒一支。名額5個，每人可獲禮品一份。截止日期：12月27日，送禮詳情刊於報章。

[Happy PaMa 教得樂 第428期]