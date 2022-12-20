跟天使開甜粉聖誕派對

【明報專訊】聖誕節除了聖誕老人、鹿車，當然少不了天使出場！今個冬天上水廣場舉行盛大的「Sonny Angel甜粉聖誕派對」，邀請各位粉絲親臨商場與6個以全新節日造型登場的Sonny Angel作近距離接觸，多個室內外裝置包括「情迷白日夢水晶球」、「天使雪の屋」、「觀星光影月亮」及「粉紅變裝魔法」等都非常IG-able！而天使亦不忘把禮物送給大家，只要在場內消費滿指定金額便可參加「天使禮物大放送」，於限時60秒內控制發射器瞄準發射顏色聖誕球，擊中聖誕樹頂上相同顏色的裝飾球即可得分，完成遊戲更可贏取小禮品。場內更有販售機出售4大系列迷你公仔，保證大家樂而忘返！

此外， The Point會員於場內（2至5樓）即日以電子貨幣消費滿指定金額，即有機會換領Sonny Angel Christmas Ornament快樂聖誕限量套裝、Sonny Angel聖誕暖笠笠咕𠱸及Sonny Angel多用途旅行收納包，把幸福帶回家。

■INFO

Landmark North 上水廣場 「Sonny Angel 甜粉聖誕派對」

日期：即日至2023年1月2日

時間：上午9:00至晚上10:00

地點：上水廣場2樓中庭及5樓晴空花園

查詢：2639 9638

■送Sonny Angel「暖笠笠咕𠱸」及「多用途旅行收納包」

上水廣場送出Sonny Angel「暖笠笠咕𠱸」及「多用途旅行收納包」（顏色隨機）予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲上述禮品各一份。有興趣的讀者請於12月23日（周五）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：「Sonny Angel 甜粉聖誕派對」有多少個全新節日造型登場的Sonny Angel？

[Happy PaMa 教得樂 第428期]