幸福拼圖：換位思考——停一停，轉一轉！

【明報專訊】「係咁啊！唔係咁！點解講極你都唔明㗎！」

「你究竟有無聽我講嘢？」

「點解你做極都做唔好？」

在一個以積木遊戲作為介入手法的親子活動上，一名家長大聲責罵兒子。

積木遊戲考驗親子溝通

這是一個親子合作遊戲，社工預先拼砌好一個積木模型，其中一名參加者負責觀察模型並以口述方式指令，另一名參加者需按指示砌出相同的模型。活動中往往能觀察家庭成員之間的相處及溝通方式。第一回合後，我先讓小朋友表達活動感受。

「頭先我話將黃色積木放喺紅色積木嘅左邊，然後媽咪就放咗喺右邊，我想佢將黑色嗰個立正企喺度，然後佢又話我講得唔清楚……」

細心一看他們的座位，發現原來他們二人都是根據自己的角度去描述及理解積木的位置。「嗯，今次試下媽媽同小朋友企喺同一邊，面對同一個方向，再試一次呀！」我鼓勵他們換個位置再嘗試一次。經過上一次的體驗，媽媽了解到兒子的「指令」，例如「立正企喺度」、「背對背瞓低」等。相比上一回合，這次他們更快、更合拍地完成任務。

有時候，父母會較先留意到子女不足的地方，期望提點他們改善不足之處，出發點是想關心子女並希望他們進步。可是，責怪及否定的說話往往令孩子感到挫敗及沮喪。如積木遊戲一樣，當父母願意從子女的角度思考，學習理解他們的語言，彼此的溝通方式會更輕鬆、愉快及有效。換位思考，會發現子女不一樣的一面。

讚賞及肯定=滋養家庭養分

我們鼓勵家長讚賞孩子的好行為，讓他們感受到自己有能力把事情做好，而非把焦點放在孩子不足的地方。當努力受到肯定時，可以建立孩子的自信心，並推動孩子繼續維持良好的行為。

讚賞及肯定，就好像滋養家庭的養分，點點滴滴，是家庭幸福重要的元素。你今日讚咗未呀？

文：陳佩儀（香港家庭福利會註冊社工）

作者簡介：香港家庭福利會一直致力凝聚家庭，促進家庭的健康與福祉。我們本着以家為本的服務理念，致力協助市民大眾改善生活，營造以家庭福祉為基礎的關愛社會。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第428期]