辣媽CEO：奇妙恩典

【明報專訊】年紀愈大愈覺得時間過得快，眨眼原來已經即將到聖誕節。2023年我即將登「六」了，難以相信我已經活了一個甲子！高山低谷風雨兼備，嘗過甜酸苦辣，見過人生百態，經歷人情冷暖，令我感動、感受至深的，是大家對我的情！不管我鬥志如何頑強，身手如何了得，我始終是個人，總會有傷心失望的時候，亦有徬徨時不知何去何從的忐忑。感恩感謝沿途有你們對我的不離不棄，還要愛屋及烏，疼愛我的大小T ，實在是我不知幾多輩子修來的福氣！

拿手菜修養禮儀 一代傳一代

2022年注定是我生命中重要的一年，過去10年無論事業人生，我都像過山車一樣大起大落。樹欲靜而風不息，子欲養而親不在是什麼感受？我有切膚之痛，悔之已晚。當日我誇下海口說，一定不會跟着母親要我走的路走，結果？不知道是冥冥中真有主宰，還是我母親法力無邊，我一步一步跟着母親的舊日足迹走下去。

當年我最嫌棄過時過節的餸菜，今日全部是我的拿手菜。當年最討厭母親過年蒸糕，還要蒸一座山那麼高（多）的蘿蔔糕芋頭糕年糕派街坊，今日我點止派街坊？發夢都未曾想過竟然成就了我的一盤新飲食生意！如果當年母親不是去街市買海味總把我帶在身邊，如果我不是問題兒童，不停問母親點解揀這個，何解揀那個，我對食材的認識不會如此豐富。

我的父親是老饕，對飲食極有要求，家庭觀念非常重，一家人一定要一起吃飯。為人慷慨疏爽又喜愛熱鬧，過時過節必定大宴親朋，大家一齊食好啲！所以我細細個時東南西北什麼國家的菜式，都有機會接觸品嘗。因為父親非常注重修養禮儀，我自小學習的中西式餐桌禮儀，日後竟成為我的培訓課程項目主打。

父母親把習俗、傳統傳承給我，而我更是責無旁貸，樂此不疲地再傳給大小T。能夠在公公婆婆無微不至的照顧和愛的底下成長，是他們兩個的福氣。

以大小T之名 用食物傳遞愛

之所以說今年是我生命中最重要的一年，是我從零開始由工場走到商場，再由商場走出地面，我們仨的餐廳Telicious，雖然經歷波折重重，驚險萬分，但在各方面拍檔支援支持下，最終趕得切在聖誕節面世。

餐廳取名Telicious，當然是因為食物delicious，logo以兩個T重疊，是Tiffany和Timothy兩姊弟back to back互相扶持，而我就是wind beneath their wings。餐廳所有菜式，是我家的傳統菜式，他們兩個由細吃到大，是我們一家最喜愛的菜式。我希望透過食物，傳遞關懷、傳遞愛。

無論幾忙都好，大家記得要返屋企食飯！有什麼比一家人開心團圓齊整一起吃飯，更溫暖更幸福？Amazing Grace！

文：張慧敏

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

（隔周刊出）

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[Happy PaMa 教得樂 第428期]