論盡教育：葉玉如一士諤諤

【明報專訊】葉玉如是科大第五任校長，也是香港資助大學的首個女校長。她百分百是土產，中學就讀嘉諾撒聖瑪利書院，留學美國，獲哈佛博士。科大成立於1991年，她在1993年加入，經歷4任校長，是四朝元老，看着科大成長，參與施肥灌溉；她本身亦與科大一起長大，歷經科大前4任校長領導才能的薰陶，取長捨短，相信在她帶領下，科大會有更大成就。科大是一所年輕大學，31年來成長迅速，躋身世界名牌大學之列，2023年QS世界排名榜，科大列第40名；與美國西北大學合辦的KHEMBA課程，更11度榮膺世界第一，是香港教育史值得驕傲的一頁。

公開認同科大學生會地位

今年11月8日，葉玉如上任後首次與傳媒見面，她稱在科大任職近30年，「對學校非常有感情」，上任後會訂立多個目標，包括吸納更多國際人才加入教學團隊，注重跟學生溝通，並說學生會與其他學生組織同樣得到大學認可。葉校長出席科大舉辦的「業界交流日」後表示，學生是學校的持份者，必須與他們有好的溝通，她會透過不同渠道與學生組織接觸。正當多所本港大學學生會先後不獲校方承認之際，她連番公開認同學生會在學校的地位，甚至說學生是學校的持份者，是王師奶說她「一士諤諤」的依據。

大學和學生割席的原因，主要與反修例運動時大學學生會的表態有關。也許年輕人衝動踩及學校的底線，不明白管理層有管理層的苦衷；也許學校當局順應時勢，急於表明立場以求自保。

誠如教育局長蔡若蓮所言，學校是社會縮影，社會出現大動亂，不可能不影響學生。蔡局長說得有理，至於每間大學如何處理是大學行政人員的事，這關乎決策者的胸襟、視野。有主張高壓，不承認學生會存在的合法化，手起刀落將存在了數十年的關係斬斷，無非想表明有乜冬瓜豆腐，一概與本校無關。小婦人不敢，亦無意批評學校的對錯，但學校、教師和學生確實存在不可分割的關係，正如葉玉如校長所說，學生是持份者。沒有了學生，這還是一所大學？

消除戾氣 溝通總比高壓好

王師奶忽然想到大禹治水的故事，他除了因公忘私，三過家門不入令人欽佩之外，他治水方法是疏導，因疏導而治水成功。教育比治水更複雜，但疏導解困原理之一，是把淤塞的地方清理，加上相互理性溝通，肯定比高壓手段好。高壓可解決於一時，受壓的一方怨憤之情不會消滅。與其讓戾氣長存於對壘氛圍，何不將教之育之的理想付諸行動。小婦人期望大學生們對學校尊重，自己守法，你們行將踏入社會，一切要自律。王師奶知道講就易，做起來就千絲萬縷，寄望葉玉如校長的「一士諤諤」做一個良好開始，為香港各大學提供另一個可選擇的相互尊重的途徑。

文：王師奶

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

（隔周刊出）

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[Happy PaMa 教得樂 第428期]