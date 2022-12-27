家家有禮：玩轉韓國打卡熱點

【明報專訊】或許不少香港韓迷已經計劃好出走大計，不如先來預演一次韓國觀光之旅吧！新鴻基旗下商場新蒲崗Mikiki與屯門卓爾廣場搖身一變為韓國觀光熱點，人氣卡通角色Ryan與一眾KAKAO FRIENDS齊齊化身為導遊，為大家帶來全新旅遊主題「KAKAO FRIENDS韓遊假期」，玩轉首爾及釜山必去旅遊熱點，包括Mikiki地下中庭近6米高巨型「Ryan暢遊N首爾塔」、情人必去「Apeach心鎖橋」、別具地道色彩的「Muzi & Con玩轉南大門」等；至於卓爾廣場地下中庭則化身有「釜山威尼斯」之稱的長林浦口景區，特設3大打卡場景，分別是「Apeach風車小屋」、「Neo & Frodo港口公園」以及「Ryan & Choonsik休憩站」，走勻韓國潮人必到打卡熱點。而Ryan亦將會在指定日子現身Mikiki與大家近距離接觸和合照，粉絲不要錯過。

此外，The Point會員憑指定積分及即日電子貨幣消費滿指定金額，即可換領KAKAO FRIENDS限量旅行主題禮品，或者換領韓式D.I.Y工作坊活動預留證，親手製作KAKAO FRIENDS造型拼豆鎖匙扣，享受手作樂趣。

■Mikiki×卓爾廣場「KAKAO FRIENDS韓遊假期」

日期︰即日至2023年2月26日

時間︰上午10:00至晚上10:00

地點︰Mikiki地下中庭、卓爾廣場地下中庭

查詢︰3980 9930（Mikiki）

■送KAKAO FRIENDS旅行收納袋、Choonsik環保購物袋及$50 Adidas現金券

Mikiki及卓爾廣場送出KAKAO FRIENDS旅行收納袋、Choonsik環保購物袋及$50 Adidas現金券（Mikiki分店使用）予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額5個，每人可獲上述禮品各一份。有興趣的讀者請於12月30日（周五）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：Mikiki地下中庭「Ryan暢遊N首爾塔」大約有多高？

整理：陳真紀、顏燕雯