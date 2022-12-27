好去處：太空漫「游」 巨型滑梯考膽量 玩轉充氣城堡 彈跳迎新年

太空站彈牀--Mark's Space Station奇妙太空站是一個巨型彈牀，看看誰在上面跳得最高！（朱安妮攝）

幻想世界--巨型戶外波波池本地難得一見，這個以工程師小象Eli為主題的海王星波波池，讓小朋友跳進去時幻想在外太空中「暢泳」。（朱安妮攝）

表演腳法--除了5個巨型彈跳城堡，場內還有Kiztopia Friends Arena遊戲競技場，內有大型足球、高爾夫球場及搖搖牀等小遊戲。（朱安妮攝）

跨越障礙--Drago's Adventure Land叢林大冒險有多個極具挑戰度的障礙遊戲，包括流星錘、懸索橋、盪木鞦韆等。（朱安妮攝）

Tiger's Olympic Range運動競技場內除了有小型障礙賽，更擁有高達4.5米的巨型充氣滑梯，挑戰小朋友膽量！（朱安妮攝）

【明報專訊】小朋友精力無窮，放假最好帶他們去跑跑跳跳，玩餐飽！一個可以讓小豆丁瘋狂在裏面蹦蹦跳的戶外充氣城堡嘉年華「Jumptopia Holiday Village度假樂園」已經登陸屯門，正等待爸媽們帶小朋友去跳住玩盡聖誕和新年長假期！

（註：模特兒因拍攝需要暫除口罩）

新加坡兒童室內遊樂場Kiztopia旗下主打戶外活動的Jumptopia在聖誕及農曆年假期進駐香港黃金海岸酒店廣場，由5座巨型充氣城堡組成的「Jumptopia Holiday Village度假樂園」集超巨型彈跳城堡、充氣彈牀、極速滑梯、障礙挑戰、巨型波波池等各種遊戲元素於一身，爸媽更能陪同孩子一同體驗彈彈跳的樂趣，齊齊放電！

I°N°F°O°

Jumptopia Holiday Village

度假樂園

日期︰即日至2023年1月31日

時間︰上午10:00至下午5:15（每天共6節，每節1小時）

票價︰親子（1名成人及2至12歲小童）$138起/節

地址︰香港黃金海岸酒店廣場

網址︰bit.ly/3Wmi2Nr

查詢︰6675 4384（WhatsApp）

備註︰必須穿著防滑襪，場內亦有防滑襪供購買

文︰顏燕雯

小模特兒：Zachary

[Happy PaMa 教得樂 第429期]