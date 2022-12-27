增添父能量：平衡現實和虛擬世界

【明報專訊】聖誕假期好快完結，你的兒子會否在假期比平日花更多時間在使用手機或玩電子遊戲上？美國一項研究顯示，男孩花在電子遊戲上的時間比以往逐漸增多。一個必然的事實是，兒子每花1個小時玩遊戲，就會少1個小時與真實的人建立關係。相信大家不難發現外出用餐時，不少的家庭，即使是成人都會一邊用餐，一邊看手機或玩手機遊戲。筆者曾眼見某爸爸嘗試建議兒子放下手機，期望他專心用餐，兒子即時以哭鬧表達抗議，該爸爸雖然不情願，但無計可施之下唯有繼續容讓兒子「手機撈飯」。

隨着科技發展，大部分人已經養成機不離手的習慣，即使是小學生都需要使用手機上網蒐集資料以完成網上功課。但若管理不善，電子產品會成為人與人之間的阻隔，更甚會影響父子關係。這裏有3個策略可以讓我們的兒子平衡現實和虛擬世界。

1. 加強真實世界中的父子聯繫

Wild at Heart的作者John Eldredge指出，每個男孩都希望了解有關自我價值的問題，而這些問題只有父親才能回答。當爸爸與兒子疏遠時，兒子可能會轉向網上或虛擬世界，在網絡遊戲中尋找答案。其實，父子間無論一起做什麼，爸爸可以更有意識地投入時間，那怕只是花很短的時間一起到超市購買日用品，爸爸任何有意與兒子相處的時間，都可以幫助兒子學會平衡電子遊戲和生活。如果父子沒有共同興趣，建議爸爸主動了解兒子喜歡的事物。只要花時間在一起，即使沒有明確的談話，也可以加強兒子對爸爸的聯繫和歸屬感。

2. 助兒子提升自我認同

精神科專科醫生黃瑋妍指出，在現實生活中欠缺成功感、讚賞或認同感的男孩子更容易沉迷網上世界，透過如幻似真的遊戲體驗來獲得滿足感，並專注於建立虛擬社交。他們甚至為自己的虛擬替身打造一個獨一無二的形象，包括理想的面部特徵、體型及穿搭風格。現實裏，爸爸可以多肯定和欣賞兒子的外在和內在美，為兒子「儲蓄」不同的成功經驗，藉此提升兒子的自我認同。爸爸亦可以幫助兒子發掘其他愛好，無論是運動、桌遊、編寫程式、閱讀等，如果爸爸幫助兒子尋找興趣來激發他的想像力，孩子也會願意在那裏投入時間。當兒子發現時間可以用來發展實際興趣時，他還會每天花這麼多時間玩電子遊戲嗎？

3. 訂立家規 教導兌現承諾

既然電子產品已成為必需品，爸爸可以與兒子共同訂立在家裏使用電子產品的時間和規則。美國兒童學會建議，父子可以商議每天的「屏幕時間」，目的是讓兒子認為這是一項普通且平等的家規，每一個家庭成員都應該嚴格遵守這些規定。即使兒子正享受「屏幕時間」，爸爸也可以偶爾坐在兒子身旁，對他們正在做的活動表現出濃厚的興趣，並與他們一同討論。這個行動會讓兒子學會如何兌現承諾和實踐節制。

教會兒子適度使用電子產品是平衡實際需要的關鍵。無論你的兒子是否已經開始使用或沉迷電子產品，爸爸從今天開始可以通過合理的運用和適當的限制讓兒子養成良好的使用習慣，這是一個好爸爸的工作，希望爸爸可以與兒子同行，與時並進，在真實世界建構健康的父子關係。

文：黃格平（維護家庭基金社工、兩個兒子的爸爸、積極鑽研父子關係）

由一群撐爸爸角色的父母共同寫作，記錄他們怎樣在孩子生命中，築起爸爸形象。好爸爸中心由維護家庭基金設立，深信每個孩子需要好爸爸；爸爸角色可由夫妻共建。

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[Happy PaMa 教得樂 第429期]