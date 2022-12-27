讀樂樂：努力活出不平凡

【明報專訊】我們都很會評判他人，對他人的優點和缺點可以毫不費勁地細數出來，但很少人能客觀反省自己。所接觸的很多小孩，犯了錯誤之後，第一時間就是怪責他人、撇清己責，願意主動承擔責任的着實不多。

《年度最佳女巫》正是一本鼓勵孩子了解自我、反省自己的繪本。這書講述在女巫魔法學院裏舉辦了一場「最佳女巫考驗」作為畢業前的測試，通過3項考驗的學生會獲得最佳女巫榮譽。學院班上有漂亮聰明、廣受歡迎的琪琪，也有個子矮小、頭髮又黑又亂、毫不起眼的小克拉。讀者可能先入為主地認為，最佳女巫非琪琪莫屬，但劇情卻是峰迴路轉。

腳踏實地 有自知之明

第一項考驗是騎魔法掃把飛到黑鴉崖比賽，小克拉自知身材矮小，於是選了把較易控制的小掃把，其他同學未有認清自己身高的局限，誤以為選把又大又長的大掃把可飛得更快。最後小克拉因為選對了掃把，第一個飛到黑鴉崖。

第二項考驗是背出變身咒語。小克拉自知臨場考試會緊張，所以選了較短的咒語。其他學生卻不自量力，選了又難又長的咒語，藉此表現自己。最後，小克拉成功諗出咒語，變身成為可愛小蝙蝠，其他同學卻背得「七零八落」。

第三項考驗是調配魔法藥水。小克拉冷靜思考要選什麼材料，並有條理地一步一步配製出神奇藥水，成功灑出了一道美麗的彩虹。琪琪卻因為貪多務得，配方材料倒滿桌、試管燒杯掉滿地，自亂了陣腳，不戰而敗。

最後，大熱倒灶，小克拉因為成功通過了3項測試，成為了年度最佳女巫。

小克拉不是個天才，她能突圍而出，不是因為她天賦異稟，而是她有自知之明，清楚自己的能力和極限，所有事情都按部就班、腳踏實地，不好高騖遠。世上天才不常見，孩子只要持續不斷地努力，發揮所長，必定成為優秀的人，從平凡渺小裏，也可有一番作為。

揚長避短 肯定自我

孩子如果把自己想得太強，可能會思慮不周、行事鹵莽，如果把自己想得太弱，又可能會缺乏自信，什麼都不敢嘗試、畏首畏尾。由此可見，能客觀地了解自己的能力和弱點，揚長避短，對建立自信、肯定自我，必有正面的作用。

《年度最佳女巫》

作者：金世實

繪者：金明真

出版社：聯經出版

文︰Carol Ma

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[Happy PaMa 教得樂 第429期]