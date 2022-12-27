蒲公英教室：半天 vs. 全天

【明報專訊】教育界近期鬧得最熱烘烘的話題定必是小學全天復課。根據教育局的規定，小學如合乎疫苗接種率標準，可於12月1日起安排全日面授課堂。經過兩年多的半日上課及網上授課，相信家長也擔心子女能否適應每天漫長的上課時間。而對於這個新安排，不少校長和教師早前定必也非常煩惱，畢竟兩種上課形式各有千秋。

課堂時間：

相較半日課堂，全日授課形式之上課時間較靈活。礙於課時的限制，有些學校在半天授課時，將原來課堂的時間縮短，以致學生的學習進度減慢，而恢復全日授課後，學校便可恢復原來的課時，讓學生學得更深更廣。不過，恢復全日學習並不代表學生就要安坐課室裏上一整天的課。有些學校維持原有時間表，將下午改為課外活動或功課輔導時段。早於疫情出現前，我校已採用「上午授課、下午活動」的形式，發現這種授課形式的效果非常理想，教師有充足的授課時間，而學生也可在校完成當日課業，讓學生在放學有自由時間做自己感興趣的事，在學習和生活中取得平衡。現時，教育局亦向學校推廣這種學習模式，可見這種方式行之有效。

全日上課 擴闊社交

朋輩相處：

對小朋友而言，校園生活除了學習外，最重要的就是每天與同學的玩樂時間。的確，在學生成長階段，朋輩關係對他們尤其重要，但受半天授課所限，小朋友在校的自由時間大量縮減。恢復全日授課後，小朋友有更長時間與同學聊天和玩耍，例如於午膳時段後的長小息玩樂，擴闊自己的社交圈子，也可學習待人接物的技巧。此外，大部分學校會於下午舉辦不同活動，透過團體遊戲等活動，促進學生彼此的溝通和合作。此外，全天授課提供機會讓學生共膳，增進感情，我校教師更會相約自己的學生一起共進午餐，從而增加學生對彼此的了解。

多元智能：

早前受疫情所限，學校只能有限度舉行課外活動，並把大部分課外活動和訓練班安排於下午舉行，但只有滿足疫苗接種要求的學生能參與，以致其餘學生失去不少發展個人潛能的機會，尤其是家庭經濟能力有限、沒有能力參與校外課餘活動的基層學生。推行全日課堂正好讓所有學生有同等的機會，參與各項學校安排的課外活動，也能按個人意願和興趣，揀選心儀的興趣班，發展個人興趣與專長，促進學生個人成長。

個人時間：

相比現時半日學習，恢復全天上課會使學生的自由時間減少。學生的放學時間由中午時段延至下午4時許，若學生在放學後仍有興趣班和要完成課業，他們的自由時間便會大為壓縮。閒餘時間減少或會導致學生欠缺放鬆身心的機會，令他們積聚大量的壓力。反之，若維持現時的半天上課形式，學生會有較多空閒時間，有更多空間做感興趣的事，以及有適當的親子時間，加強親子關係。

不論是維持半日學習，還是改變成全日上課形式，關鍵始終在於家長和學生如何調節個人心態應對這種授課形式。祝願大家復課順利，不論是哪一種學習形式，學生也能盡快適應，而且有更愉快的校園生活。

文：黃偉立（通德學校校長）

自小古靈精怪，好動多言，現為一校之長，化名「蒲公英」，希望分享不一樣的教育方式，將愛的種子散播開去。

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[Happy PaMa 教得樂 第429期]