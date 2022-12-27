看得起遊戲：好玩社區之必要

【明報專訊】我們相信孩子在哪裏長大，就應該在哪裏玩遊戲，當孩子天天在社區穿梭來回，如果所在的社區接納兒童遊戲、支持遊戲，甚至能創造遊戲，自可促進小朋友健康成長，因為「好玩社區，孩子成長必需」！

智樂因而一直努力推動，在2012年開始嘗試推展社區遊戲項目，2013年更有歷時3年，於天水圍、黃大仙、秀茂坪及將軍澳推行的「鄰舍遊戲計劃」。

遊戲基地版圖不斷擴張

2017年我們以另一個3年計劃「賽馬會智樂好玩社區同盟」，進駐大埔區、深水埗區、中西區及葵青區；計劃於2020年再獲捐助，第二個3年計劃的目標是擴展據點，把恆常化社區遊戲延伸至更多地區，其中一個必要元素為「由地區伙伴凝聚」。

顧名思義，「賽馬會智樂好玩社區同盟」強調的是結盟和伙伴，發展至今，進駐地區將達12區，計有中西區、東區、灣仔區、離島區、觀塘區、黃大仙區、葵青區、西貢區、荃灣區、九龍城區、南區及屯門區；地區伙伴亦增至14個，包括社會服務機構、社區發展組織、幼稚園、小學等。

在世紀疫症衝擊下，項目被迫暫停了一陣子；待疫情緩和，才陸陸續續重啟，活動的地點亦由地區伙伴的根據地，如社區中心門口空地、活動室、村公所、社會房屋，延伸至商場平台及對出空地；我們更期望可善用不同的公共空間，為社區小街坊創造更多遊戲基地。

建立鄰里支援網

項目要成事，當然要有參加者的支持——吸引街坊鄰居。受惠者除了小朋友外，還有攜帶子女前來的家長。兒童愛好遊戲是天生本能，參與社區遊戲更有助全面發展、促進社交溝通。不少家長也指出，項目由熟悉的單位負責，令人安心放心，當小朋友遊戲的同時，也為家長開闢一個難得的喘息空間，與同聲同氣的鄰里更可建立友好支援網絡。

我們經常強調，項目為社區而設，因而必須有社區的參與——共享資源齊讚許。所指的資源包括空間、財力、人力、物力、網絡等。在不同地區的推展可見，除了智樂牽頭，地區伙伴的首肯，還要有義工的出心出力、資助者的資金、空間擁有者借出土地、家長的耳語相傳、小朋友由白天玩到天黑親身演繹對遊戲的喜愛、其他街坊的包容和接納等，項目才得以持續，社區中各個年齡層、不同種族的小朋友才可最終長遠得益。

智樂最新短片：youtu.be/paCLIZc_rOE

文：黃佩儀（智樂兒童遊樂協會遊戲在社區項目總監）

智樂兒童遊樂協會成立於1987年，多年來肩負起推動兒童遊戲的使命，期望建立一個尊重、保護、實踐遊戲權利的社會，讓孩子樂享童年。

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[Happy PaMa 教得樂 第429期]