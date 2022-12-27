同理心學堂：讓孩子犯錯，真困難

【明報專訊】犯錯經常被視作不完美，還可能附帶負面結果或懲罰。對家長而言，自身的人生經驗和生活智慧比孩子豐富，面對大小事情都有一套較好的想法。為了讓孩子不犯錯，不繞遠路，有效地成功達成目標，家長或會給予具體的方法和指引。

學習有效的做法取得成功固然重要，但從錯誤中學習也同樣重要。筆者在兒童成長小組裏遇過不少輸不起的組員，當他們輸了遊戲或表現未如期望時，就會氣憤地說「做錯了」，情緒變得負面和激動，沒法繼續參與。兒童對自己有適度要求，重視自己表現而非得過且過是好事，但學習做錯後的情緒管理也十分重要，包括如何不掉進負面的思考模式，如何看待「失敗了」的自己，如何重新振作，如何面對和解決困難等。只有累積挫折經驗，從中學習輸得起，再接再厲，才可逐步建立自身的抗逆力。

累積挫敗經驗 逐步建立抗逆力

抗逆力是面對逆境、失敗、挫折時，能夠復元過來，積極回應和面對的能力，日漸受到家長的重視。畢竟人生豈會一帆風順，也很難做每個決定和行動都正確無誤。雖然家長明白讓孩子經歷挫折，從中訓練解難、振作很重要，另一方面卻忍不住想給予意見，亦擔心做錯的後果不堪設想，於是經常在拿捏好「容許孩子做錯」和「做錯也不要太過分」之間掙扎。每個家長接受孩子犯錯的程度不一，有些事情可以放手，有些事情放不了。當拿着自己的尺子和別人比較，有時就會產生出容許與不容許的掙扎，質疑自己的尺子是否太寬鬆？還是容忍度太低？

以一次親子甜品製作活動為例，大部分小朋友沒太多經驗，例如他們在倒麵粉時，都不會想到可以把碗放近點，結果倒了大半包在桌上；混合材料時不懂得用另一隻手扶着大碗，攪拌不均勻，甚至險些打翻；有些家長見狀，一臉「明明很簡單，怎可以弄成一片混亂」的表情，忍不住出手相助，結果孩子就只剩試食的份。其實家長與孩子在親子活動中的過程、經歷，比製成品是否美觀、好吃來得重要，家長以怎樣的態度和言語面對那「失敗」的結果，孩子也會看在眼裏，從中學習。讓孩子親身嘗試，以自己的步伐觀察和想辦法，家長在旁陪伴，給予鼓勵和啟發思考，孩子的得着和感受會來得更深刻，也經歷到成功與失敗，累積到做錯後更有效的處理方法和面對的態度，逐步提升面對困難時的抗逆力。

「容許孩子做錯」這個命題預設孩子一定會做錯，而做錯與否的主導權卻落在家長容許與否。成年人會不會放手，任由孩子經歷錯誤，從中學習呢？就此看來，家長建立自身的抗逆力其實同樣重要，家長如何看待孩子的失敗？有沒有把孩子的成敗對錯和自己的成敗掛鈎呢？自問為何忍着不出手幫助孩子是如此困難呢？或許着眼於建立孩子抗逆力的同時，家長亦逐步在建立自己的抗逆力，從「掙扎」、「勉強容許」轉化為「欣然見證」。

文：張明欣（香港中華基督教青年會康怡會所助理主任幹事）

香港中華基督教青年會重視個人身心發展，以及健康的親子和家庭關係。青年會致力提倡品德教育、文化承傳、康樂體育等發展，彰顯「非以役人，乃役於人」的服務精神。

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[Happy PaMa 教得樂 第429期]