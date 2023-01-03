採訪手記：你很特別 何須標籤？

【明報專訊】在親子版的採訪生涯，經常有機會以書會友，不是說笑，家中藏書有超過一半，都是在工作時，聽到受訪者的精彩分享而購買的，奈何蝸居斗室，買不下全部，偶爾亦會選擇看電子版。

專家推介 新年讀好書

今期訪問了3名育兒有心人，請他們分享一些提升快樂的親子好書，希望幫助大家塑造美好的2023年。結果，我又成為第一個受益人，分別買了救世軍中原慈善基金皇后山學校校長勞耀基力薦的《優勢教養，開啟孩子的正向力量：讓孩子的優點被看見》，也和女兒一起網上閱讀了「教育大同」善養團隊導師關月婷推介的《你很特別》電子書。

感激3名受訪者傾囊相授，合共推介了10多本好書，但礙於篇幅所限，未能全部收錄在封面故事的書單內，包括令我莫名感動的《你很特別》。這本書講述一班微美克人木偶，很喜歡互相評頭品足，互貼貼紙，樣貌娟好或擁有十八般武藝的，總是贏得一身金色星星貼紙；相反，外表平庸或沒什麼才能的，就會被其他木偶貼上灰點貼紙。男主角胖哥，便一度為着自己滿身灰點而自卑，直至遇上木匠伊萊，他才意識到自己是獨一無二，值得被愛。作為家長的你我，又可曾像這班微美克人木偶，有意無意地為孩子貼標籤呢？

今期再次找來繪本達人黃芓程（Carmen）為各位爸媽推薦充滿正能量的繪本。在工作上，經常有機會接觸Carmen，一方面很欣賞她推動親子共讀的熱忱，同時也佩服她視野廣闊，而且讀得細緻又通透，每每能夠引導我發掘故事的深意。早前，Carmen更進身作者行列，把自己歷年來與不同繪本相織相交的生命故事，寫成《繪本日常》，閒話家常，卻又引來共鳴，這本書，值得私有化。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第430期]