親子筆陣．A苗園圃：愛情陷阱

【明報專訊】六年級的小明暗戀班上女同學，被我發現了。根據情報，那女孩擁有「大小姐」脾性；再看蛛絲馬迹，小明應該不是她喜歡的類型。當時見小明情緒不穩定，不懂也不敢多問，只管分散他的注意力……我知道，A仔的戀愛路比較崎嶇，亦容易跌入愛情陷阱。

自編自導自演愛情劇

近年有幸擔任青少年小組導師，邊做邊學與自己工作教育機構以外的青少年同行。小組裏一名有A仔特徵的青少年（簡稱為A少）跌進了愛情陷阱。這是一宗持續數年的單戀事件，大概在A少就讀中五時開始，喜歡上小組內一個女孩，直至升上大專。女孩對他從來沒有那個意思……為什麼？我相信是因為：A少一講自己喜歡的話題，不管別人有沒有興趣，都會滔滔不絕；碰到想做的事，那管別人同不同意，他也勢如破竹；當他關注的事不被認同，作戰機關會自動開啟，可以不眠不休……凡此種種——因為同理心欠奉，思維缺彈性等而引致的行為和表現，都促使他面對心儀異性時不自覺的墮進愛情陷阱去。一直以來，A少覺得自己為愛情付出許多卻未有回報，甚至認定女孩害他得「創傷後遺症」。自編自導自演一齣愛情劇，如此這般歷時4年。女孩感覺無奈又無辜，每當2人碰面，場面總是尷尬的。

引發同理思考男女問題

作為導師，當然想盡點綿力，解開他們心結。於是我向女孩打探有關A少以往的表達，掌握更多資料後，便在心口掛上「勇」字，找A少吃飯傾談。「中六時，我心儀的男同學在球賽中受重傷要入院做手術。我去醫院探望，送上人生第一次買的花，噓寒問暖……他出院不久以後，我們正式拍起拖來……後來因要忙着應付公開考試，大家共識專心溫習不見面。可是，試後仍遲遲未見他音信，於是我主動找他，換來這句『在人生低谷時有你在身邊安慰和鼓勵我很幸運，但當我再想清楚，發覺自己並不真的喜歡你』。如果你是當時的我，會有什麼感受？」在餐廳一坐下，我便分享自己一段悲痛戀愛經歷，邀請他以同理心講出感受。

A少猶豫片刻後回應：「有被欺騙感覺，很難受，既傷心又好嬲！」「你說的全對！我可以選擇繼續做受害者角色，一直憎恨他，但我卻沒這樣做。我在想年少時談戀愛，大家懂個什麼？女的哪懂男？男的就更不懂女！既然他肯坦誠溝通，所以我選擇放過自己，原諒了他。日後我們還有維持朋友關係呢！」

我看得出A少即時豁然開朗，似乎明白到自己有選擇權。眼見情况理想，我膽粗粗越級挑戰：「我倆曾戀愛過，我最後是個被傷害的人……那麼你呢？你視女孩為傷害你的人，但實際上她並沒向你做過什麼，你認為對她公平嗎？」從他的表情，我感到他真正明白自己當了個糊塗「大導演」！

現在A少和女孩在小組活動中沒有以往般尷尬，他更積極問我日後有什麼地方需要改進呢！想不到自己的陳年戀愛史也有用得着的一天，感恩！其實每個人都有機會跌入愛情陷阱，不過A仔的情緒比較容易崩潰，猶如世界末日，實在令人擔心。這次與A少傾談過程叫我有盼望，只要同行者在良好關係基礎上，找對時間和溝通方法，男女感情這相對複雜的人際事，小明長大後也定能聽得懂意見的。

文：莊兒

作者簡介：白天與少年為伍，同哭同笑同青春，一起並肩闖蕩；夜裏夾在ASD大兒和ADHD小兒之間，生命中途掏空自己，重新學習「溝通」。為扶苗兒成長，園圃中默默耕耘，力尋妙方實踐。

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[Happy PaMa 教得樂 第430期]