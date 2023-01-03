童繪遊樂場：呈分試主題：麻布花畫

這幅用木顏色作素材的對稱畫，在配色和上色時，比對折複印的表現來得更精準。（繪圖︰Mr Liu）

這幅對折的蝴蝶畫，相信大家都不會陌生，塗色時顏料的厚薄，對複印的效果有直接影響。（繪圖︰Mr Liu）

麻布花畫的底色也需經過不同色調配襯及篩選，務求達到最理想效果。（繪圖︰Mr Liu）

「麻布花畫」是一個手工佔較大比例的主題，花朵形態的設計不宜複雜，層次可以透過色彩輔助來增強效果，當然也需要兼顧底色的襯托來突顯主題。（繪圖︰Mr Liu）

【明報專訊】畫作混合半立體、結合手工的呈分試主題，近期較為常見，但立體部分所佔的比例各有不同，例如學校會派發做手工常用的不同顏色紙張，學生需透過想像把這些顏色紙結合成平面畫作的一部分；也有利用兩隻紙杯合成作為基礎，創作出色彩繽紛和具有繩結質感的非洲鼓……還有同樣以棉繩作為表現元素，同學需透過想像創作出與別不同的海洋生物造型，但這造型只佔了畫作的二分之一，之後需要將這個造型的棉繩塗上廣告彩，透過紙張對折再攤開，從而衍生一個完整的造型……過程有點像我們小時候常做的對折畫，大家都喜歡揀選「平衡」的蝴蝶造型，既易做又美觀。

立體麻布花造型 結合平面背景

這些看似複雜的表現方式，大家在構思時必須考慮其特性而作出協調，包括素材特性和創作造型的結構，手繪能夠做到的，並不代表其他素材也能夠做到，我建議寧可將造型簡化一點，務求能夠按照預期的效果展現出來，總好比因為複雜而失手。

˙麻布花畫

麻布花畫是以麻布作為主要素材，設計出不同的花朵造型，將立體的麻布花造型，結合到平面的背景上，創作出獨一無二的麻布花畫。

˙建議的對應方法

如需要在麻布加上顏色，應該在捲曲和摺疊成立體造型前處理（如選用廣告彩，可以把顏色調得濃一點），這樣可避免在立體造型上塗顏色的困難，特別是狹小的「窿罅」位。

至於背景表現，切記不要在放置花朵的位置預留空白位，曾有同學對我說這樣能夠減去填上顏色的時間和節省材料，道理是正確的，但我們也需要考慮在執行時能否完全準確將花朵貼在預留位置之上，因為稍有偏差，作品便會「穿崩」，考呈分試，還是「穩陣」一點較好。

文、繪圖︰Mr Liu（Art Playground Academy Of Arts營運及創作總監／德國Faber-Castell繪畫藝術證書課程總監）從事廣告創作及藝術設計教育多年，曾為多個著名品牌打造宣傳企劃。

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[Happy PaMa 教得樂 第430期]