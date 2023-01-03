解鎖孩子心：孩子沉迷網絡，怎麼辦？——協助孩子連結現實世界

【明報專訊】媽媽發現阿詩（化名）花很多時間拍攝視頻來發布到社交平台，少了時間溫習，之後甚至完全不做功課，擔心她因沉迷網絡而荒廢學業。媽媽試過責備和禁止女兒上網，但換來女兒更大的反抗，愈來愈隱藏自己，父母更難了解到她的想法。我們該如何與孩子溝通，才能與孩子拉近距離，並減低網絡對孩子的吸引力呢？父母可以從3個教養方向入手：

沉迷背後 反映深層需要

1. 同理孩子處境，關心孩子興趣：

媽媽關心女兒說：「我看到你在拍片，聽到你播着喜歡的歌曲，覺得你好享受這個興趣，我也想知道多些你做的事情呢！」女兒慢慢地感受到媽媽不是判斷她的行為，而是真心希望了解她，所以開始願意與媽媽分享。後來媽媽知道阿詩是在模仿偶像的舞蹈，然後剪輯短片到社交平台。朋友對她的「讚好」讓她感到被欣賞和認同。在孩子沉迷網絡的背後，往往反映着孩子內心的深層需要，如價值感、成就感和歸屬感等。

現場表演獲滿足感 不再躲房間

2. 引導孩子經歷實體活動帶來的滿足：

媽媽覺得阿詩對舞蹈有興趣，提議她說：「我看見你很認真地練習，縱使很難的舞步也繼續堅持。我感受到你對跳舞有一份熱情，你想學習跳舞嗎？」於是阿詩參加了舞蹈課程，體驗到在真實的人前表演的滿足感，漸漸不再躲在房間裏，還在客廳給爸媽表演跳舞，也愈來愈少花時間在社交平台上。當孩子建立與人真實的互動，體會到現實世界而來的滿足，網絡的吸引力自然會降低。

從沒信心 到經歷成功感

3. 鼓勵孩子重視過程，累積正面歷史：

當阿詩面對壓力時，都會不期然拿起手機，漫無目的地看片，避免面對內心的不安。媽媽試着鼓勵她說：「雖然今次跳舞比賽是很困難，但無論結果如何，都是一次美好的經歷。」透過協助孩子表達感受，讓孩子回想自己從「沒有信心」到經歷「成功感」的歷程，這就成為孩子學習的正面歷史。孩子亦能感受到父母對他們的愛，不是出於自己的表現，而是重視他們本身，他們是值得被愛的。

文：陳志耀

作者簡介：EDIT Workshop學習及個人成長教育中心創辦人及課程總監，從事生命教育工作接近20年，經常受學校和機構邀請，分享教養心得和孩子同行經驗，是一位資深青少年及家庭教育工作者

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[Happy PaMa 教得樂 第430期]