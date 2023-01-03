家庭有教：處理壓力步驟C（三） 調整「絕對化」、「個人化」想法

【明報專訊】上期跟讀者講解如何處理「災難化」，今回再分享拆解「個人化」和「絕對化」的辦法：

情况一：「唉，今次分組討論那麼不順利，大家這一組人一定怎樣也夾不上……」

情况二：「（籃球場上）今天練習都無辦法每一球都射入，我控球、傳球都一定會出錯，下星期比賽輸定了！」

以上例子，孩子因為一次的不順利、一個範疇的不足，就判定自己「樣樣皆不能」，沒有例外；將一些個別情况「絕對化」，即使是小小的不如意，也會出現極端的結果，沒有例外。但事實上，孩子又有沒有考慮過其他例外的可能呢？

將不如意事歸咎自己

情况三：「唉，為什麼組員都不理會我，走過都不跟我打招呼呢？一定是我做錯了什麼事，他們都在怪責我了。」

情况四：「（籃球賽中）今天大家的表現都沒精打采，一定是因為作為隊長的我，沒有好好地激勵大家的士氣了。」

情况三和四中，孩子將一些個別情况「個人化」，一些不如意的事情或觀察，就將責任歸咎於自己身上，總之都是自己不濟。孩子事事「上身」又「上心」，彷彿身邊所有的責任和負面事情，皆源自自己的不足。但事實上孩子又有沒有考慮過其他的環境因素呢？

家長不妨參考以下的辦法去幫助孩子，應對「絕對化」和「個人化」陷阱：

1. 先安撫孩子的情緒，再一起想像，當類似情况出現在其他孩子身上時，他們可能亦會有其他合乎情理的想法：「除了自己的不足，我估阿健會想下，當天大家會不會是因為考試在即，所以心情較緊張」；

2. 當孩子開始明白，當事情發生在別人身上，其他孩子可能有其他相對較理想的發展時，就可以引導孩子思考，問題或負面結果「一單還一單」，事情發展的方向的確可以有不同；

3. 鼓勵孩子只要找不同的方法，下多些努力工夫，有需要時就向家人、教師或朋友請教，就更有能力把握事情的發展，向「自己可以試什麼去改變」的方向想，就不會墮入「絕對化」或「個人化」的死胡同。

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文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）、林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心

聯席總監）

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[Happy PaMa 教得樂 第430期]