辣媽CEO：父母對子女的影響

【明報專訊】最近有記者訪問我，提及大小T的志願是什麼，對什麼工作行業有興趣？大T在韓國讀書的時候，已經開始做生意，一手包辦製作她喜愛的韓團SHINee的紀念品襟章日曆。講起來，她比我這個媽媽更厲害，她的客戶群真正國際化，是來自全球各國的SHINee粉絲團。當日創立女皇의這個品牌，是因為大T對我說，她對做生意有興趣。

小T小時候話不多，但每次去我office都很雀躍，問這個問那個，對我做什麼、怎樣做都很有興趣。他跟我說他長大後要做生意，我聽了不以為意。突然一天他說想讀法律，不過不是想成為律師，是成為律師之後，若我遇到生意上的麻煩問題，他可以幫我，保護我，捍衛我。直至近年他不止一次向我表明，他對創業做生意非常有興趣，為了可以留在香港和我一起打造品牌，輟學亦在所不惜。

大小T兩人對做生意的興趣何來？我的答案是肯定受我影響，從我而來。只是我從來未曾想過我的事業對他們兩個有這麼大的影響力。這究竟是不是我們這一家的特有現象？其他家庭又如何？想想身邊好友們的子女的事業選擇，答案擺在眼前。

我有畫家好友的女兒，細細個就才華橫溢，長大後亦成了畫家。從事IT好友的女兒，未畢業就被蜚聲國際的頂尖科技公司羅致。有牧師好友的兒子，長大後亦成為牧師。另一邊廂，靠着替3座大廈倒垃圾來養大3個仔女的清潔嬸嬸，一個兒子是醫生，一個兒子是工程師，女兒是會計師。亦有一對文盲父母，有一個獲傑出教師獎的兒子。亦有做保安員的朋友，兒子是星級大廚，間間餐廳酒店搶着請。

俗語有話虎父無犬子，究竟真唔真？DNA的確是遺傳的，所以生來屬於什麼種類種族，的確與生俱來改變不了。我不相信虎父無犬子，但我相信行行出狀元，還有將相本無種。

不信虎父無犬子 只信行行出狀元

一個人有沒有成就？和DNA和父母的學歷出身背景無關，和父母的思想行為品德品格，教育方法理念有關，這會直接影響子女的一生。子女好與壞，除了溝通與關懷，還要看父母的為人，以及如何教育子女。

什麼樣的父母教出怎麼樣的子女，父母的行為是子女的榜樣，子女的行為是父母的鏡子。各位父母在嫌棄子女無出色，責罵子女無鬼用之前，煩請先照照鏡子自省自問，憑什麼，又有什麼資格去挑剔孩子？

文：張慧敏

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

（隔周刊出）

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[Happy PaMa 教得樂 第430期]