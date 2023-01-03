論盡教育：周守仁主教的期望

【明報專訊】讀小學時，如果要寫時光飛逝，老師會教我們以「光陰似箭，日月如梭」去形容。今時今日仍這樣說實在out得好緊要，一支箭有幾快吖，起碼都要超音速才算合格。閒話說完，原來周守仁主教已上任1年，時間真係超音速呀！王師奶讀中二時做了天主教徒，叨3任同為天主教徒的特首的光，我們算是同道中人，行走同一條路，都是周主教牧養的羊。

周主教早前接受九龍華仁1972年屆50周年紀念冊採訪隊訪問，當中提及反修例事件中約四成被捕者是學生（這數字嚇到王師奶腳軟），不少年輕人正在服刑，周主教認為他們需要讀書，不可浪費光陰，但政府資助不足，希望透過籌款獲得更多資源；又指教區正與政府和不同組織合作，研究如何協助釋囚。他相信香港需要復元及治療，預計復元路漫長，希望大家不要「躺平」。

周主教是入世的，從事教育工作多年。他心疼服刑者中有大量學生，出獄後不為學校接納；過了讀書年齡想找工作，又受僱主歧視，所以他呼籲社會大眾不要「躺平」。這是仁者之心，是遠勝七級浮屠的善舉，是牧者的慈悲。很開心知道警務處長和懲教署長都願意協助，而且親自落手落腳去做。又知道明愛專上學院可提供職前技能訓練，又伙拍為反修例案件被捕青年提供輔導的「蛻變計劃」，以及港大香港賽馬會防止自殺研究中心總監葉兆輝教授合作。得道多助，相信有一定成果。小婦人有少少失望，點解唔見有僱主團體或辦學團體響應？你們才是這些青年重入社會、重入學校的救生圈呀，周主教期望你們不要「躺平」。

盼長者聽青年辛酸

周主教在訪問中曾有發人深省的一問：「為什麼（年輕人）會搞破壞？」他更進一步解釋：「當時他們（年輕人）覺得有需要這樣做，這關乎他們的將來。希望長者也聽聽青少年的辛酸。」周主教這一問，雖然是對年輕人的了解和體諒，但可能被偏頗立場的人列入「黃絲」黑名單。樹正不怕影斜，修道人只問良心，話之你拋低的是黑絲、白絲、彩虹絲。周主教說現時很多年輕教友不願返聖堂，且有很多不滿：「對自己前途沒多大希望，對香港前景覺得黯淡，看不到教會扮演什麽角色，於是孤立自己，現時香港最大的危機是不同群體都只想自己的利益。」周主教最後說「我們不可以躺平……我們要給香港時間和空間」。

當主教真不容易，要顧住政治立場，千祈唔好踩到紅線。曾蔭權當年競選特首口號是「我會做好呢份工」，做好份工不難，只要勤勤力力，聽聽話話，唯唯諾諾，前yes後yes，一定可以修成正果。主教不是一份工啊！他是牧者，是靈魂導師，是良心的呼喚者，如果與惡魔糾纏，他可能是殉道者。反修例期間，最觸動王師奶的是一群14、15歲的女學生，手牽手站在校門外唱歌，她們眼中有淚，眼神迷惘、迷惘、迷惘……

文：王師奶

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

（隔周刊出）

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[Happy PaMa 教得樂 第430期]