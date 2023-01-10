家家有禮：喜迎新春 厚面子化身財神

【明報專訊】喜迎新春，珍寶珠繼續陪大家過年！本地超人氣插畫師Pok Li筆下的cheeky cheeky厚面子，加入喜慶的「FUNtastic World」，於東薈城名店倉帶領大家昂首踏入兔年。場內的「滿FUN棒棒學堂」搖身一變成七彩繽紛的賀年主題裝置，厚面一族的厚面子及厚面女則化身財神及賀年娃娃，於3米高桃花樹旁恭迎大家，全身粉紅裝束的厚面兔亦在「大吉繽FUN熱氣球」和大家拜年，齊齊來拍照留念。此外，於場內以手機掃描二維碼可啟動Lolly新春電子學生證，即可盡玩棒棒糖電子課堂，儲齊電子蓋章更有機會獲得獨家「東薈城名店倉×珍寶珠×厚面子」揮春及自動充氣氣球。

除多個應節賀年裝飾佈置外，「珍寶珠無限FUN快閃店」推出一系列新春限量精品，讓大家可選購送贈親朋好友。商場亦準備「FUNtastic新春厚面賞」，CLUB CG會員只要消費滿指定金額即可換領多款限量版賀歲禮品，包括限量版利巿封套裝、毛巾套裝及電子商戶現金券等。

■INFO

東薈城名店倉×珍寶珠×厚面子「滿FUN棒棒學堂」

日期︰即日至2月5日

時間︰上午10:00至晚上10:00

地點︰東薈城名店倉2樓

查詢︰2109 2933

■送限量版利市封套裝及毛巾套裝

東薈城名店倉送出「東薈城名店倉×珍寶珠×厚面子」限量版利市封套裝及毛巾套裝予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額5個，每人可獲上述禮品各一份。有興趣的讀者請於1月13日（周五）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：「cheeky cheeky厚面子」由哪位插畫師設計？

整理：陳真紀、顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第431期]