家家有禮：兔來運轉 福兔神社轉大運

【明報專訊】「兔」來運轉，新年一於來福兔神社轉大運！日本巨型福兔登陸尖沙嘴Mira Place，設3大和風打卡位。踏入Mira Place中庭先來拜訪福兔神社，誠心拉響幸福の鐘，向巨型福兔祈福許願；然後與桃花樹旁3米高巨大福袋中的招財福兔打卡，好運吉祥，祝願財運滾滾來；最後漫步於充滿和式情調的彩色花漾鳥居之下，迎接美好兔年。祈福之餘，大家可參加齊捉福兔AR互動遊戲，找尋躲藏於商場不同角落的超萌福兔，只要走到指定區域，並以手機掃描指定QR code，福兔即在熒幕跳出，集齊3大福兔更可換領「捉福萌兔毛毛襪」，暖心過冬。

此外，新春獎賞亦不少，於活動期間掃描商戶外的QR Code，即可領取限量商戶優惠券，以限定優惠價選購賀年好物，使用後更可獲贈商戶咖啡券。Mira Place會員亦可於新春期間以積分換領賀年糕點及利巿封等禮品，豐厚過年！

■INFO

Mira Place「齊來『捉』福」新年佈置

日期︰1月12日至2月5日

時間︰上午10:00至晚上9:00

地點︰尖沙嘴Mira Place中庭

查詢︰2730 5300

■送現金券

Mira Place送出Out of Colours $50現金券、Kerastase $100現金券、新同樂瑤柱臘味蘿蔔糕及Snidel & Cosme Kitchen $200現金券予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲上述禮品各一份。有興趣的讀者請於1月13日（周五）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：商場中庭桃花樹旁的巨大福袋招財福兔有幾高？

[Happy PaMa 教得樂 第431期]