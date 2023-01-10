好去處：「自拍館」專人充當攝影師 手機影靚相 小公主投入夢幻世界

迪士尼相簿——自拍館亦設有零售區發售迪士尼官方授權商品，包括飾物、衣服、家居用品，以及獨家發售的迪士尼公主和Marvel款式相簿。（曾憲宗攝）

擴增實境技術——服務大使會用手機或平板電腦「召喚」迪士尼主角，大家亦可以隨時翻看屏幕，觀看所拍出來的AR效果。（曾憲宗攝）

服務大使——服務大使即場為小主角拍照，除了用專業相機，也會用客人的手機拍下精美照片。（曾憲宗攝）

阿拉丁魔氈——公主主題區有多個大家熟悉的公主場景，如阿拉丁的魔氈便充滿了童話感。（曾憲宗攝）

【明報專訊】父母總想在子女小時候拍多些照片留念，自從智能手機興起，大家影相也不再吝嗇，一按鍵，隨時隨地能捕捉小人兒的可愛笑臉！最近一間以迪士尼為主題的自拍館，便以輕鬆影靚相作賣點，無論小朋友想成為童話故事中的小公主，又或與超級英雄一較高下，都可以用自家手機完成，最重要是有專人充當你的攝影師，毋須腳架和自拍棍，都可以影盡每一個迪士尼場景！

文︰顏燕雯

小模特兒：Karia Ho

化身超級英雄 重現經典場面

佔地超過6000平方呎的主題式自拍照相館Good Moment Lifestyle Snap Hub設有迪士尼授權的迪士尼公主及Marvel兩大主題區域，公主主題區充滿浪漫唯美元素，如木馬、阿拉丁魔氈、小魚仙珍珠椅及大大小小的花藝牆；Marvel主題區則匯集各超級英雄的經典場面，如蜘蛛俠攀爬的大廈、Iron Man從天而降的場景等。這些場景配備合適燈光，即使用手機也可輕鬆影靚相。

服務大使同時用專業相機拍照

客人預約時，可以按自己喜好選擇單一或兩個區域拍攝，例如選擇單一公主主題區，便有專人帶領大家影遍每一個公主場景，這名專屬服務大使更會全程以各人的手機和大會的專業相機為客人拍下相片，這樣大家不但可以在自己的手機內即時欣賞及傳送照片，同時也可在服務大使的專業相機中挑選照片，選取一張照片免費列印，有需要更可額外購買其他照片。最特別的是，場內設有擴增實境（AR）技術，服務大使會利用手機App為大家拍照，如公主區某些場景會出現花瓣飄飄的情景，Marvel主題區更加會有各個超級英雄出現，只要按服務大使的指示做某些動作，英雄們便會現身屏幕與大家合照，十分驚喜。

■INFO

Good Moment Lifestyle Snap Hub

開放時間：上午11:00至晚上10:30

價錢：自拍主題區3至12歲$88起，13歲或以上$128起，3歲以下免費

地址：旺角朗豪坊6樓13至16號舖

網址及預約：www.gdmoment.com

[Happy PaMa 教得樂 第431期]