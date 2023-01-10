教女無方：孩子為何要說謊？

【明報專訊】蘇菲記憶中的第一個謊話，發生在她約4歲時。根據蘇菲的回憶，她當時去上畫班，母親給她一筒薯片，讓她可在休息時吃，但當時的母親卻規定她只能吃4塊，蘇菲也答應了。畫班完結，母親與蘇菲回家去，母親沒有問及蘇菲吃了多少塊薯片；直到晚上，蘇菲突然自首，告訴母親其實她吃了11塊，並有點驚訝母親不知情。

聽到媽媽開門聲 關電視扮做功課

蘇菲媽記憶中蘇菲的第一個謊話，發生在她小一時。根據蘇菲媽的回憶，她當日忘記了因何事早了放工，回到家開門時，聽到應是電視發出令人愉快的卡通片聲音，但家門一開，突然寧靜，電視已經關了，蘇菲在做功課。她沒有問蘇菲有沒有看電視，還是邊看電視邊做功課；直到換好衫，安頓好一切，跟蘇菲傾偈時，才問她是否剛才在看電視，蘇菲停兩秒，然後哈哈大笑說有，並把如何聽到開門聲即關掉電視扮做功課的過程繪影繪聲地描述出來。

記憶中的以後，蘇菲似乎只有說和不說，不說也勉強不了，她也沒有說謊話的需要。

我訪問今日已經成年的蘇菲，她說其實講真話的後果沒什麼大不了，告訴母親吃了11塊薯片，或是超時看電視不做功課，也沒有什麼難以承受的後果，成年的她分析當年無知的自己，是因為她腦裏對於後果的想像不及騙了母親內疚的難受，所以也就不用說謊。

曾經閱讀過一本書，書中提及了解孩子說謊的原因比懲罰孩子更重要。

告訴父母真相有何後果？

友人孩子一向乖巧，但某天卻因科學測驗不及格，欺騙父母當日沒派科學卷，但現今家長群組資訊流通的速度與威力，是孩子想像不到的。父母好快揭穿了孩子的謊話，不但擔心孩子的科學成績，也擔心孩子會應驗「小時偷針，大時偷金」的預言，狠狠地教訓孩子說謊的何其不道德。父母的憂心我是明白的，但我也要問一個關鍵的問題，孩子若告訴父母真相會有何後果，父母沒有回應，不久再次強調難以接受孩子測驗成績不及格，也擔心孩子會繼續說謊。

誰喜歡說謊那種忐忑不安？

成年人應該比孩子有更多說謊的經驗，我們反思一下，誰會喜歡說謊那種忐忑不安？尤其欺騙所愛的人那種難受自責的心情。若沒有非常擔心出現的嚴重後果，一般人都不會選擇說謊，若孩子能解決或面對問題帶來的後果，也不會選擇去說謊，若父母對於做錯事的孩子不會有過度的身體或情緒的懲罰，反而會陪伴或教導孩子如何解決問題，相信孩子會坦然告知一切。

畢竟，說到謊話，我們比孩子了解得多。

文：蘇菲媽

作者簡介：中學副校長，女兒蘇菲中學畢業後負笈英國牛津大學。深切體會培育子女的迷惘，有意栽花花未必發，也非無心插柳柳能成蔭。如今借位分享蘇菲成長路，希望同思貼地教育。

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[Happy PaMa 教得樂 第431期]