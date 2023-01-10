感創航道：家校合作＝家長教師當伙伴

【明報專訊】2022/2023學年的「家長也敬師」運動已經是第29屆了，你參加過多少次呢？這項目每年都舉辦一次，藉「敬師卡」讓家長教導子女向教師表示謝意，家長也表揚教師功勞，強化敬師意念。通常學校都會把收集好的「敬師卡」張貼在學校當眼處，教師學生和家長都可以細心閱讀，暖暖心窩。

這運動其實也有推動家校合作的功用，家長和教師關係和諧，自然就能促進學校和家長之間的溝通和合作。但家長如何體會到教師的教學熱誠呢？每年一次寫卡活動又足以加強家校溝通嗎？如果家長能夠不時參與孩子的學習歷程，更能貼身看到孩子在教師的培養下成長，幸福滿滿地學習，必然會有感而發地感謝教師。

「全家幸福小冊子」 建立健康生活時間表

有參與「感．創．做」全方位價值承傳計劃的小二家長，這樣回饋教師：「親愛的老師：這本『全家幸福小冊子』讓孩子和家人建立更好的健康生活時間表，邁向更規律的生活！感謝老師！」孩子在認識如何保持身心健康的常識科主題時，焦點不止在於自己的身心健康，而是要了解全家人的健康狀况，然後為家人建議保持健康的方法，包括創作健康食譜、飲花茶、做運動、種植及養寵物來療癒心靈，以及安排自己的作息時間。在6星期內，家長透過孩子親手炮製的「全家幸福小冊子」，不斷看到孩子認真地為自己的健康張羅，又把學校的知識和技能帶中回家實踐，家長必然感受到教師在過程中用心的帶動和指導。

走出班房認識社區

家長亦因着以孩子為中心的課程，而變成積極正向的教師好伙伴。不論是小一、小二或小三孩子，都會走出班房認識社區去。這時候，家長最能發揮「教師好伙伴的角色」。「感．創．做」的教師會先給家長們講解走出班房的意義，告知在社區探索的過程中，需要家長包容孩子不正確的路線選擇，容讓孩子表達意見，遇上意見分歧要鼓勵孩子自行解決。家長們會發現，正如教師所說，只要忍着嘴巴「袖手旁觀」，就能親眼見證孩子們如何分工協作解難。當然不一定看到成功的結果，但能見證孩子怎麼處理失敗和挫折，對家長亦同樣是一份滿足。有家長在學習歷程檔案這樣說：「謝謝老師介紹不同的社區設施給小朋友們，也啟發到他們想辦法去幫助別人！」除了協助教師推行社區探索課外，家長還會明白只要給予孩子空間，孩子便能發亮，展現學到的態度、技能和知識。

有參與計劃的學校還邀請家長，協助教師評估學生的常識科實作，與學校一同建立以學生為中心的氛圍。為了確認孩子掌握到如何處理自己的情緒，如何回饋家人的愛等概念，教師們製作了不同主題的配對圖卡及工作表，讓學生到不同的挑戰站做實作評估。實作評估需要大量人手，教師們相信家長是可信靠的伙伴，遂邀請家長回校主持不同的挑戰站，記錄每一名學生的實作評估結果。原來家校合作也可以推行多元化評估啊！

「培育一個孩子需要整條村莊一同合作」（It takes a village to raise a child），「感．創．做」常識科課程讓家長和教師成為伙伴，共同建構孩子的成長軌道。家長在學校的角色變得更主動，更鮮明地支持並協助學校建立以學生為中心理念。

文：教育大同「感．創．做」團隊

作者簡介：由教育大同和伙伴學校教育工作者輪流執筆，分享Learning by doing 理念及最新動態。教育大同是由家長發起的慈善機構，致力蒐羅教育新思維，開拓教育選擇，助大家一起反思，共譜教育的大同世界！

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[Happy PaMa 教得樂 第431期]