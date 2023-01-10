小學雞媽媽：和甘伯伯出發去遊船河

【明報專訊】在繪本大師John Burningham離開的第4個1月，重讀《和甘伯伯去遊河》，感受裏頭溫暖又堅實的愛。

故事再簡單不過了。住河邊的甘伯伯有一條木船，一天要出發去遊河。他在路上陸續遇到小孩、兔子、貓咪、狗、豬、綿羊、雞、牛和山羊，他們一一請求上船，而且都是禮貌周周的。船愈來愈擠了，但甘伯伯都不拒絕，只在每次新成員上船時輕輕提醒：但是你不能晃來晃去/只要你不亂踩東西/只要你們不吵鬧……

真是愉快的遊船河，大家都很開心。但是不久後，該發生的還是發生了。山羊亂踢，牛亂踩東西，雞亂撲翅膀，綿羊咩咩亂叫，豬到處亂晃，狗招惹了貓，貓就去追兔子，兔子亂蹦亂跳，小孩大吵大鬧，船就翻，大家都掉進水裏去了！

甘伯伯散發淡定氣場

爸爸媽媽讀到這裏，大概滿滿的感同身受，甚至敵愾同仇——都是我們的生活日常啊！滿心期待新玩意的孩子，什麼條件都願意，可是一旦玩開了，便「老竇姓乜都唔知」，把該做的統統拋到九霄雲外。面對孩子闖出來的大小災難，有些大人抓狂、有的氣得跳腳、有的破口大罵，至少，也要給頑童一點臉色看看啊！

可是甘伯伯呢？

他領大家到岸邊，在太陽下曬乾身子，然後說：「我們穿過田野走路回家，是時候喝下午茶了。」在下一個滿頁裏，小孩和動物圍着滿桌的甜點和水果，一起笑咪咪地享受驚險過後的悠閒時光。甘伯伯散發着淡定又溫煦的氣場，坐在一旁微笑着呷茶。

想像力是最佳武器

這個畫面真美好。我忽然發現，自己不想當敵愾同仇的大人了，反而很想變身小頑童跟甘伯伯喝下午茶。畢竟，所有大人都曾經是愛闖禍的孩子，如果闖過的禍都能獲得原諒……真是強大的安撫力量！

「童年是艱辛的，成長充滿挫折，孩子面對各種身體規定，每天都在壓抑，只有想像力是最好的武器。」台灣繪本推手林真美說這個時，正在解析Maurice Bernard Sendak的經典作《野獸國》，小主角在幻想裏痛快地宣泄過後，帶着勇氣返回現實，迎向成長的歷煉。John Burningham跟Maurice Bernard Sendak是同代的繪本大師，也是少數能夠深刻體察孩子心事的大人。他選擇了另一種創作策略：就是要對孩子好、真誠地守護童年，有時還會輕輕地在大人額上戳一下，提醒他們：要記得自己也曾是孩子啊！

文：蘇美智

作者簡介：家有兩隻「小學雞」，心願是在人人愁着臉當爸媽的年代，努力做好相信孩子的樂媽媽。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《壹家傻蛋》、《我們的同志孩子》、《死在香港——流眼淚》（合著）。

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[Happy PaMa 教得樂 第431期]