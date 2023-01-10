日式育兒記：日本做快測唔容易

【明報專訊】あけましておめでとうございます！新年快樂！

新一年希望大家可以遠離病毒，長期處於一線！

不是所有藥房有售 做一次約百元

去年聖誕節，覺得疫情好像稍微緩和，我們便大膽邀請好友來我家舉行聖誕派對，誰不知有一個朋友的先生稍有咳嗽，但他堅持自己並沒有發燒，只是因為轉天氣而喉嚨乾，跟我們大派定心丸。大家可能會問，若想知道有沒有染上新冠，在家做個簡單快測便可以快速知結果。可是在日本的抗原檢測並不便宜，藥房一盒一次的新冠病毒測試包也要1500日圓至2000日圓（約87至116港元）不等，更不是所有藥房有售。若懷疑自己「中招」想做快測，也要去藥房內的配藥處，由藥劑師解釋如何使用後才能購買，所以日本這裏並不是像香港般容易自己檢查，更不是家家戶戶也有存放檢測包。

過了兩天，我跟兩個兒子也覺得肌肉痠痛，弟弟更開始發燒。日本不少診所由新冠疫情開始後，不接受有任何呈現發燒、咳嗽、喉嚨痛等感冒徵狀的患者去診所，大家要先致電診所，預約「發燒外來」，有些診所提供電話問診，然後讓健康的家人到藥房取藥；有些診所會安排特別通道或時間給發燒病人，再有特別藥方提供給發燒患者。而且，診所一般也不會強迫患者做檢查，但每當發現陽性的話，便要通知政府上報情况，然後醫護人員會致電給患者，因應不同患者的情况送上檢測包，並計算需要隔離的日子，大家便要乖乖在家隔離，但如果自己是陰性，就算是密切接觸者也可如常上班、上學。

藥妝店退燒藥被搶購一空

只有香港買不到退燒藥嗎？其實日本也開始有類似的情况出現，幸好我們能夠拿到醫生處方的藥物，不然我家附近藥妝店的退燒藥也沽清，特別是小童的藥物，早在聖誕前已被搶購一空，有些藥妝店也用「英文、中文、泰文、日文」標明感冒藥或退燒藥只能限購兩盒，感覺回到2020年搶購口罩的時期。

雖然今次我們的病情不算嚴重，但仍然有點新冠後遺症，例如腹瀉、乾咳、氣喘等，加上撞正聖誕節被困在家14日（因為大家先後確診），所有旅行也要取消，感覺更難捱。之前我也是比較掉以輕心，但經過今次之後，特別是開關後，我也要小心，希望大家也能保持健康。

文：椰菜媽

作者簡介：最愛DIY玩具，與肯尼亞爸爸生了兩個椰菜B，移居日本生活，盼與兒子一起經歷快樂童年。

http://www.facebook.com/cabbagepatchkidsinjapan

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[Happy PaMa 教得樂 第431期]