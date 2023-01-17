家家有禮：與「為食妹」較量

【明報專訊】新年到，大家會否都希望到神社參拜祈福呢？今個新春The ONE及皇室堡聯同「Whateversmiles x PLASTIC THING」舉辦「The ONE‧皇室堡×PLASTIC THING為食天神祭」，搞笑幽默的「為食妹」以粉紅兔仔造型亮相皇室堡與大家打卡，圓碌碌的「為食妹」平日吃個不停，來年想與「為食妹」一樣長食長有，可以約齊朋友挑戰，重量共達88公斤或以上及完成指定步驟，即可免費獲得「PLASTIC THING樂滿兔年達摩雙面揮春」！此外，兩個商場更設期間限定店發售限定兔年產品及兔年別注版周邊，WINDSOR CLUB會員於場內任何商戶以電子貨幣即日消費滿$800更可免費換領利巿封，過一個歡樂新年。

■INFO

皇室堡×PLASTIC THING「為食妹」天神祭

日期︰即日至2月5日

時間︰上午10:00至晚上10:00

地點︰皇室堡地下中庭

查詢︰2895 0668

■送「袋袋平安利巿袋」及「有食神御守利巿封」

皇室堡送出「袋袋平安利巿袋」及「有食神御守利巿封」予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲上述禮品各一份。有興趣的讀者請於1月18日（周三）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：「為食妹」以什麼造型亮相皇室堡？

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第432期]