家家有禮：日式「神社」祈福求好運

【明報專訊】喜迎新春，陽光房地產基金旗下上水中心購物商場（SSC）及新都城中心一期（MCPOne），為大家送上日式氣氛濃厚的「祈願『瀛』新春」佈置，讓大家毋須遠赴日本亦能到神社祈福。場內特設兩大新春和風裝置，包括以春日美景及富士山等名勝為背景的金兔報喜神社，以及滿載財運與福氣的達摩開運鳥居，大家可以在2.3米高的迷你鳥居、櫻花、桃花樹下，與可愛達摩合照打卡，祈求好運。

至於想富足過兔年，不妨到「Chill『瀛』環保市集」尋找心頭好，MCPOne及SSC分別於1月27至29日及2月3至5日舉行市集，蒐集逾20多個本地人氣和風及環保手作品牌，售賣各式各樣的實用綠色產品；更於大年初七及初八安排了醒獅賀歲及招財貓開運巡遊活動，向大家拜年。活動期間亦準備了「瀛」春消費禮遇，只要消費滿指定金額即可換領利市封、現金券或實用禮品。

■INFO

「祈願『瀛』新春@ SSC．MCPOne」新春佈置

日期︰即日至2月5日

時間︰上午10:00至晚上10:00

地點︰上水中心購物商場及新都城中心一期

查詢︰2672 6328（上水中心購物商場）、2191 1105（新都城中心一期）

■送便攜保溫飯盒套裝

上水中心購物商場（SSC）及新都城中心一期（MCPOne）送出便攜保溫飯盒套裝予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲禮品一份。有興趣的讀者請於1月20日（周五）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址

傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：「祈願『瀛』新春」佈置內的迷你鳥居有幾高？

整理：陳真紀、顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第432期]