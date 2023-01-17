家家有禮：萌兔貴族 奢華登場

【明報專訊】兔年將至，又怎能少了兔子當主角的利市封？北角匯今年推出的「萌兔貴族」立體利市封，更以「貴族」為主題，分為「仿真兔毛版」和「炫光版」，兩款設計均雙雙對對登場，寓意家家團圓，並放於金屬啞面圓形禮盒中，可留作日後存放飾物使用。

除了利市封，商場亦準備了兩款福袋「兔」裝，包括「萌兔貴族」立體利市封兩盒，以及「紅粉緋緋」或「暖上心頭」多用途利市袋，附送的賀卡內更有萌兔刺繡燙章，可自行 DIY 在衣物或手袋上，讓萌兔陪大家過年。ThePoint 會員可憑指定積分換領或當天以電子貨幣消費滿指定金額換領。而位於北角匯對出碼頭旁綠化地段的北角海濱花園，即日起至 3 月 15 日，更有以日本茨城超人氣波波草園為藍本的火紅波波花海「地膚之森」園藝裝置，最適合大家新年去打卡！

■INFO

「萌兔貴族」立體利市封及福袋「兔」裝換領

日期：即日至1月25日

時間︰上午10:00至晚上10:00（北角匯）

換領地點：北角匯、荃錦中心及新領域廣場

查詢：2805 6605（北角匯）

■送「紅粉緋緋」福袋

北角匯送出「紅粉緋緋」福袋予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額5個，每人可獲禮品一份。有興趣的讀者請於1月19日（周四）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：「萌兔貴族」立體利市封以什麼為主題？

[Happy PaMa 教得樂 第432期]