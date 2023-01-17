華德物語：德國教師人手短缺

【明報專訊】大家新年快樂！華德一家希望大家在2023年繼續安好！上回我介紹過一套合家歡的德國電影《德國魔法動物學園》，我們對它的熱愛程度狂熱到把該電影的主題曲變成華德兄妹每天的鬧鐘鈴聲。有別以往要身體力行地叫醒兩隻小豬，我現在只需要播放「歡迎光臨，你身在德國魔法動物學園」的嘻哈音樂，華德兄妹便會很快睜開眼睛，自動起牀，隨着音樂舞動身體，時而唱兩句歌詞，這樣歡天喜地的開展新的一天也挺有戲劇感！順帶一提，哥哥的小學都以「動物」命名不同班別，而他的班別名稱就是「企鵝」，其他班別則用「獅子」、「貓頭鷹」、「北極熊」等來命名，班主任會跟學生專門探討該動物的習性，所以這套電影也非常貼近德國的小學生活！

學期初沒有正式班主任

不過，近月我們都親身感受到德國教育行業的人手短缺，比如華德在學期初的頭3個月都沒有正式的班主任，要由校內負責特殊教育需要（SEN）的教師兼任。在足足等了5個多月都沒有等到適合的教師到任的情况下，學校最後選擇把一直輔助教師的助理教師升職，成為「企鵝班」的班主任。還有，本來這所學校以往由小一開始就會讓學生接觸英文課程，但也由於人手不足，學生要在小三才正式學習英語。

感受移民潮、國際化現象

另一方面，妹妹所在的幼稚園近年也起用了幾名中途轉職的男教師，以及許多最近完成幼師培訓的新移民，所以在德國的幼稚園內，已經可以感受到移民潮和國際化的現象。話雖如此，他們的人手仍舊短缺，在2023年1月起要把下課時間提前至下午4時（以往都是4時半）。作為退休教師的華德爺爺和奶奶也常鼓勵我去學校任職，打趣說：「你去教不就行了嗎？」

他們的建議也不無道理，也許我在畢業後也會尋找一下相關職位！「一個港媽用德文在幼稚園內教社會學」，似乎也是若干年後一套喜劇的素材！話說回來，華德媽終於迎來碩士課程的最後一個學期，現在正在為畢業論文《歐洲四國的移民小孩的精神健康和社會融合》作出最大的努力，得到科隆大學的教授支持，我申請到關於「歐洲四國的移民小孩資料庫」（CILS4EU）的數據，而我的研究着重於看看不同國家之間數據上的可比性。篇幅所限，這次未能分享太多我的研究，也未知道大家的接受程度如何，如果讀者對於社會學研究感興趣，歡迎反映！反之亦然。

文：華德媽

作者簡介：年輕媽媽，在德國經歷了懷孕、生產、坐月、育兒等種種經驗，日常最愛寫下兒女的一切，好讓將來能夠好好回味。

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[Happy PaMa 教得樂 第432期]