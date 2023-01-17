多元導航：推動家中孫悟空學習的小技巧

【明報專訊】「姚sir，我仔仔喺屋企成日都坐唔定，每晚叫佢做功課都好似打仗咁，好辛苦啊！」

「明明做功課係學生嘅本分嚟㗎嘛，點解佢講極都唔聽㗎呢？」

「我就係知道讀書嘅重要，所以先要佢畀心機讀書，唔通做父母嘅會想佢唔好咩？」

ADHD童表現 與父母期望有落差

很多時候，我們都會從患有專注力不足及過度活躍症（Attention Deficit / Hyperactivity Disorder，ADHD）的學生父母口中聽到以上說話。專注力不足及過度活躍症的主要症狀包括難以集中注意力，活動量過大和有衝動行為。因此，患有ADHD的學生在學習上會較一般學生難以集中，需要花費較多的心神去完成作業和溫習。然而，父母都希望能夠和孩子分享他們的經驗，讓他們少走彎路，順利踏上康莊大道，望子成才。可是現實中父母的提醒往往未能如願，雙方甚至會因為這些提醒而出現衝突，繼而影響親子關係。這樣的結局相信是每一個父母都不希望看到的。

製造安靜乾淨環境 不限制坐姿

父母大多會從孩子現在的行為預計他們長大後的模樣，所以他們希望透過推動孩子從小改變，繼而為孩子的將來作好準備。然而和父母相比，孩子不明白為什麼完成功課就等於擁有美好將來，因此動力欠奉乃是常事。而對患有ADHD的學生而言，學習的阻力會更大，因為他們要花費大量的心神在這件難以取得成就感的事上。坦白而言，學習對患有ADHD的學生來說是一件苦差，他們要一直控制自己把注意力放在「沉悶」的書本上。家長用「將來的美好生活」這個願景去推動孩子學習，對孩子來說實在是遙不可及和虛無縹緲。比起描繪將來，當下的幫助更能夠協助孩子完成功課。不妨參考以下幫助孩子完成功課或溫習的方法：

1. 製造安靜的環境

2. 製造乾淨的環境，孩子視線範圍內保持整潔，避免出現功課以外的物件

3. 不限制孩子坐姿，容讓他們以自己舒服的方式完成功課。

4. 適時休息「放電」

5. 讓孩子有釋放精力的空間

上述幾個小建議雖然簡單，但都能夠有效地幫助患有ADHD的學生提升注意力完成功課。家長在推動子女學習時，亦可嘗試運用這些較為具體和清晰的小方法，既能避免衝突，更能有不俗的成效呢。

文：姚志能（註冊社工）

作者簡介：香港家庭福利會乃本港主要提供家庭服務的非牟利福利機構，致力推動和諧家庭關係，服務範圍包括綜合家庭服務丶兒童照顧服務丶綜合靑少年服務，長者及社區支援服務等。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第432期]